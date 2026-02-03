Jean-Christian Dumas, l’ancien directeur général de l’éditeur bordelais de sécurisation des messageries Altospam, est devenu Head of Channel de Hornetsecurity France depuis l’acquisition d’Altospam par l’allemand Hornetsecurity en avril 2025. Un mois plus tard, en mai 2025, Hornetsecurity s’est fait racheter par le géant étatsunien de la cybersécurité Proofpoint, lui-même détenu par le fond d’investissement étasunien Thoma Bravo. L’ambition de Hornetsecurity est devenue mondiale, quitte à perdre au passage l’argument en faveur d’une cybersécurité souveraine. Channelnews fait le point avec Jean-Christian Dumas en amont du salon IT Partners 2026.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le positionnement au sein de votre nouvelle entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Jean-Christian Dumas : Hornetsecurity propose des solutions de sécurité cloud de nouvelle génération, de conformité, de sauvegarde et de sensibilisation à la sécurité. La société se spécialise dans la protection des environnements Microsoft 365 pour les MSP. Notre réseau international de distribution compte plus de 12.000 partenaires et MSP dans plus de 120 pays.

Channelnews : Quelle est la solution qu’Hornetsecurity a choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Jean-Christian Dumas : Nous mettons en avons la solution Total Protection 4 combinant de la sécurisation email, de la sauvegarde pour la restauration après sinistre et de la sensibilisation à la sécurité dans une console multi-tenant.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Jean-Christian Dumas : Les menaces continuent d’augmenter, avec notamment une hausse des attaques par ransomware de 118% en 2025. Nous avons connu une forte croissance tirée par notre offre de cybersécurité unifiée.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Jean-Christian Dumas : L’intégration des équipes et partenaires d’Altospam au sein de Hornetsecurity.

Channelnews : Avez-vous annoncé (ou prévoyez-vous d’annoncer) des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Jean-Christian Dumas : Nous revoyons la structuration de notre programme partenaire avec plus de certifications pour une meilleure autonomie.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Jean-Christian Dumas : Nous travaillons sur un plan de croissance à deux chiffres, appuyé par un fort recrutement au sein de l’équipe commerciale et notamment de responsables channel sur le terrain.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Jean-Christian Dumas : Le recrutement et l’activation de nos partenaires.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.