« L’engouement pour les agents IA s’estompe, les entreprises peinant à les déployer en production », dixit le PDG de Redis, Rowan Trollope, dont les propos ont été recueillis par The Register.

L’éditeur étatsunien de bases de données Redis a l’ambition d’aider les entreprises à faire passer leurs projets d’agents IA en production. Malgré les prévisions optimistes du cabinet Gartner en matière d’adoption des agents d’IA cette année, Redis constate que les entreprises traversent une « phase de désillusion ».

« Je vois moins d’exemples d’agents de production réellement efficaces que je ne l’aurais imaginé », déclare Rowan Trollope. « Les informations nécessaires pour prendre les décisions les plus pertinentes ne sont souvent pas immédiatement évidentes pour l’agent ». Et d’ajouter : « Si je devais créer un agent qui interagirait avec mes clients et lui permettrais de fixer les prix, pourquoi et quand cet agent serait-il autorisé à faire des exceptions à la politique de tarification standard ? Si tout ce que vous voulez, c’est la politique de tarification standard, c’est très facile, mais vous ne remplacerez aucun être humain avec cela. Ce qu’il faut, c’est déterminer dans quels cas les humains font appel à leur jugement et quelles données ils utilisent pour prendre cette décision. C’est là que la collecte de ces données devient difficile car elles sont souvent non structurées. Elles se trouvent dans des fils de discussion Slack, dans des échanges d’emails, dans des SMS. C’est ce que nous considérons comme le problème numéro un. »

Selon une étude menée fin 2025 par PWC, 81% des entreprises françaises constatent que l’IA n’a pas eu d’impact sur leur chiffre d’affaires ou sur la réduction des coûts. Les DSI citent le manque de qualité des données, l’hétérogénéité des systèmes d’information et la dette technique comme obstacles au passage à l’échelle des projets IA.

Il est trop tôt pour dire si les investissements colossaux dans l’IA agentique porteront leurs fruits à long terme. Redis constate toutefois que les grandes entreprises continuent d’investir dans cette technologie malgré l’absence actuelle de retour sur investissement.

