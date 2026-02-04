Sur le plateau TV de ChannelNews en direct d’IT Partners 2026, Bertrand Pourcelot, directeur général France d’Enreach, et Nicolas Guilbert, directeur général de Phenix Partner, expliquent comment leur partenariat compte lever les freins à l’adoption de la convergence fixe-mobile sur le marché français.

La convergence fixe-mobile fait figure de serpent de mer sur le marché français des télécoms. Alors que l’Europe du Nord, avec des opérateurs comme Elisa en Finlande, a largement adopté ces solutions, la France reste à la traîne. Un retard que Bertrand Pourcelot attribue notamment à la complexité historique des parcours de souscription.

« Pendant très longtemps, la voix a été un silo coupé des systèmes IT, des systèmes métiers. C’est vraiment l’apport ici : j’ai un utilisateur, il a des numéros fixes, mobiles, des terminaux et il peut créer des services intelligents avec toutes ces données », explique le directeur général France d’Enreach.

C’est précisément pour lever ce frein que Phenix Partner a développé sa plateforme Phenix One, interconnectée avec l’infrastructure d’Enreach. « On a proposé avec Phenix One un parcours où on fait les trois en un sur un one-stop shopping », détaille Nicolas Guilbert. Résultat : une offre convergente opérationnelle en quelques minutes seulement, intégrant forfait mobile Orange, ligne fixe et licence de communication unifiée.

L’intelligence artificielle s’invite également dans l’équation. Grâce à la transcription automatique, la voix devient une donnée exploitable, indexable et intégrable aux outils métiers. Une évolution qui soulève toutefois des questions de souveraineté : avec une plateforme hébergée chez le partenaire et un duo franco-européen, Enreach et Phenix Partner mettent en avant la traçabilité et la confiance comme arguments différenciants.

Côté business model, exit l’approche additive qui rendait les offres difficiles à positionner en vente indirecte. Phenix Partner One propose un forfait packagé à partir de 13 euros, incluant ligne mobile Orange, ligne fixe illimitée et licence Enreach.

Pour découvrir les cas d’usage détaillés, le retour d’expérience sur l’IA appliquée aux appels entrants et sortants, et les perspectives de ce partenariat, retrouvez l’intégralité de cet échange dans la vidéo ci-dessous.

Vidéo réalisée et publiée en partenariat avec la société Enreach