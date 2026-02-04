Sur le plateau TV de ChannelNews en direct d’IT Partners 2026, Bertrand Pourcelot, directeur général France d’Enreach, et Nicolas Guilbert, directeur général de Phenix Partner, expliquent comment leur partenariat compte lever les freins à l’adoption de la convergence fixe-mobile sur le marché français.

La convergence fixe-mobile fait figure de serpent de mer sur le marché français des télécoms. Alors que l’Europe du Nord, avec des opérateurs comme Elisa en Finlande, a largement adopté ces solutions, la France reste à la traîne. Un retard que Bertrand Pourcelot attribue notamment à la complexité historique des parcours de souscription.

« Pendant très longtemps, la voix a été un silo coupé des systèmes IT, des systèmes métiers. C’est vraiment l’apport ici : j’ai un utilisateur, il a des numéros fixes, mobiles, des terminaux et il peut créer des services intelligents avec toutes ces données », explique le directeur général France d’Enreach.

C’est précisément pour lever ce frein que Phenix Partner a développé sa plateforme Phenix One, interconnectée avec l’infrastructure d’Enreach. « On a proposé avec Phenix One un parcours où on fait les trois en un sur un one-stop shopping », détaille Nicolas Guilbert. Résultat : une offre convergente opérationnelle en quelques minutes seulement, intégrant forfait mobile Orange, ligne fixe et licence de communication unifiée.

L’intelligence artificielle s’invite également dans l’équation. Grâce à la transcription automatique, la voix devient une donnée exploitable, indexable et intégrable aux outils métiers. Une évolution qui soulève toutefois des questions de souveraineté : avec une plateforme hébergée chez le partenaire et un duo franco-européen, Enreach et Phenix Partner mettent en avant la traçabilité et la confiance comme arguments différenciants.

Côté business model, exit l’approche additive qui rendait les offres difficiles à positionner en vente indirecte. Phenix Partner One propose un forfait packagé à partir de 13 euros, incluant ligne mobile Orange, ligne fixe illimitée et licence Enreach.

Pour découvrir les cas d’usage détaillés, le retour d’expérience sur l’IA appliquée aux appels entrants et sortants, et les perspectives de ce partenariat, retrouvez l’intégralité de cet échange dans la vidéo ci-dessous.

Vidéo réalisée et publiée en partenariat avec la société Enreach

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Soyez ouverts au changement et à l’imprévu : c’est la leçon que nous ont apprise ces 20 dernières années
Bertrand Pourcelot, Directeur Général d’Enreach for Service Providers, fait le point sur les changements intervenus dans le secteur des communications ces 20 dernières années, sur les enseignements qu’il en a tirés et sur les évolutions à venir. Il partage...

Enreach for Services Providers lance la dernière version de sa plateforme customisable-by-design « Enreach UP », en misant sur une expérience utilisateur simplifiée
Enreach for Service Providers, qui fait partie du groupe Enreach, leader Européen des solutions de contact, annonce la mise à disposition de la dernière version de sa plateforme Enreach UP, destinée aux opérateurs, prestataires de...

Accompagner les entreprises sud-africaines dans leur transformation numérique : la réussite de BCX, favorisée par Enreach UP
Introduction BCX, l’un des fournisseurs de services TIC les plus innovants et performants d’Afrique du Sud, s’est donné pour mission de prendre en charge chaque aspect des besoins en informatique et télécommunications de ses clients...

Comment Channel UC est devenu un pionnier des communications Cloud – grâce aux API intelligentes et à Enreach
Channel UC, fournisseur de communications Cloud basé à Sydney, accélère sa croissance grâce à une combinaison d’investissements dans la technologie et les ressources humaines, et à la façon dont il différencie sa proposition de valeur...

La convergence et l’hybridation des technologies renforcent la dynamique de transformation en 2023, selon Enreach for Service Providers
Les défis qui se présentent, ouvrent des opportunités à mesure que les communications cloud arrivent à maturité, en ajoutant des capacités d’intégrations, de l’automatisation et de la simplicité.   Les principales tendances pour 2023 incluent :...