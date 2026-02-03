Changement inattendu de direction chez HP. Le géant des PC et de l’impression a annoncé mardi la nomination de Bruce Broussard (photo), membre du conseil d’administration depuis 2021, au poste de CEO par intérim, avec effet immédiat. Il succède à Enrique Lores, qui a démissionné de ses fonctions de CEO et de membre du conseil d’administration pour prendre la direction de PayPal.

À la suite de cette annonce, les actions de HP ont chuté jusqu’à 6% en ouverture de séance, alors que plusieurs banques d’investissement dont Barclays et Goldman Sacks ont dégradé le titre. Les analystes pointent les défis persistants des marchés du PC et de l’impression, une pression sur les marges et une inquiétude sur la demande globale, sur fond de pénuries des composants mémoire et de flambée des coûts.

Figure historique de HP, Enrique Lores a passé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe, qu’il a rejoint en juillet 1989 en tant qu’ingénieur stagiaire. Il a progressivement gravi les échelons, occupant des fonctions de direction dans la région EMEA, puis au niveau mondial. Il a joué un rôle central dans la scission de 2015, qui a conduit à la création des deux entités HP et HPE.

Nommé CEO de HP en 2019, Lores a conduit une stratégie de transformation progressive du groupe. Sous sa direction, HP a cherché à réduire sa dépendance au matériel traditionnel en développant les services, les abonnements et les offres logicielles, tout en mettant l’accent sur le « Future of Work » et l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses produits et processus. Pour « rationaliser les opérations », le CEO avait engagé en novembre dernier un vaste plan de restructuration, prévoyant jusqu’à 6.000 suppressions de postes d’ici la fin de l’exercice 2028.

Bruce Broussard a fait lui l’essentiel de sa carrière dans le secteur de la santé. HP fait valoir ses 30 ans d’expérience à des postes de direction au sein de sociétés cotées. Il a notamment été PDG pendant l’assureur santé Humana de 2013 à 2024.

« Nous sommes persuadés d’avoir mis en place la bonne stratégie et que Bruce est le dirigeant idéal pour faire progresser HP pendant que nous recherchons notre prochain PDG », a déclaré le président du conseil d’administration Chip Bergh.

Malgré ce changement de direction, HP confirme ses perspectives pour son premier trimestre fiscal et son exercice 2026, telles qu’annoncées le 25 novembre dernier. Les résultats du premier trimestre seront publiés le 24 février.