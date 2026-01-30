Dans un paysage des télécoms où la fibre est devenue une commodité, la valeur se déplace désormais vers la fiabilité et la sécurité. Covage, fort de son appartenance au Groupe Altitude, redéfinit son approche autour d’un engagement fort : « La Garantie Covage ». Une promesse qui repose sur trois piliers indissociables : une expertise technique souveraine, une infrastructure backbone ultra-performante et une innovation constante dédiée aux usages B2B.

Pour les opérateurs de services et les intégrateurs, la question n’est plus seulement « êtes-vous éligible ? », mais « votre lien tiendra-t-il la charge critique de mes clients ? ». C’est pour répondre à cette exigence de résilience que Covage a structuré sa stratégie autour de la « Garantie Covage ». Plus qu’un label, c’est une approche industrielle qui vise à simplifier la vie des partenaires tout en sécurisant celle des clients finaux.

Savoir-faire et expertise : la maîtrise des environnements complexes

Si le déploiement de la fibre grand public est une affaire de volume, la connectivité B2B est une affaire de précision. Covage se distingue par sa capacité à opérer là où les autres s’arrêtent. L’opérateur revendique une expertise unique dans le raccordement de sites complexes. Centres commerciaux (plus de 2 000 raccordés en 2025), prisons, sites électriques sécurisés ou campus d’entreprises : Covage sait aller au bout des déploiements.

Cette ténacité se traduit par un chiffre clé : dans plus de 99 % des cas, Covage honore ses engagements de raccordement sans surcoût pour le client. Cette fiabilité est cruciale pour les partenaires commerciaux qui ne peuvent pas se permettre de gérer des échecs ou des devis à rallonge.

Sur le plan technologique, cette expertise permet d’accompagner la montée en puissance des usages. Après avoir rendu plus de 60 % de sa couverture éligible aux offres FTTO 10G, Covage a franchi un cap décisif en juin 2025 avec le lancement de la première offre XGSPON 8Gb/s. Pensée spécifiquement pour le B2B et les intégrateurs, cette offre répond parfaitement aux besoins d’architecture en overlay SD-WAN ou de sécurisation (backup), offrant une puissance de feu inédite pour les sites non critiques mais gourmands en bande passante.

Confiance et stabilité : la puissance d’un réseau souverain

La « Garantie Covage », c’est aussi l’assurance de s’appuyer sur un partenaire solide. Entreprise française, souveraine, adossée à la solidité financière du Groupe Altitude, Covage offre une stabilité rassurante dans un marché parfois volatil.

Cette solidité permet des investissements massifs dans l’infrastructure, là où se joue la véritable performance : le backbone. Covage a déployé une nouvelle « route express », véritable autoroute numérique reliant Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux pour revenir à la capitale.

Conçue pour absorber la croissance exponentielle des données, cette boucle nationale offre des capacités allant jusqu’à nx400 Gb/s. L’objectif est double : réduire la latence pour les applications critiques et offrir une résilience maximale. En simplifiant et en sécurisant ses architectures réseaux (remplacement proactif des équipements obsolètes, stratégies anti-SPOF), Covage vise une qualité de service industrielle (Disponibilité, GTR) irréprochable.

Focus B2B : Automatisation et Services à Valeur Ajoutée

Enfin, la garantie Covage s’incarne dans une expérience partenaire repensée. L’opérateur investit massivement pour fluidifier les interactions via l’automatisation. Le nouvel Espace Client et les API FTTO permettent désormais une gestion de bout en bout, de l’éligibilité à la commande, jusqu’au suivi de déploiement.

Des outils concrets viennent appuyer cette stratégie :

L’e-RDV standardisé : il permet de sécuriser les délais et de limiter les échecs d’intervention en donnant la main au client pour la prise de rendez-vous.

il permet de sécuriser les délais et de limiter les échecs d’intervention en donnant la main au client pour la prise de rendez-vous. Le diagnostic en ligne (FTTH) : un prérequis à l’ouverture de ticket qui permet de tester la qualité du lien en temps réel, offrant autonomie et réactivité aux partenaires.

2026 : l’année de l’accélération servicielle

L’année 2026 marque l’arrivée de nouvelles offres de rupture pour compléter cet écosystème :

Février 2026 – L’offre « BPE DC » (connectivité datacenter) : une offre de raccordement spécifiquement taillée pour les clients hébergeant leurs données en datacenter. Elle promet des délais de mise en service raccourcis et une résilience inter-DC idéale pour les Plans de Reprise d’Activité (PRA/PCA) et les accès Cloud & IA.

une offre de raccordement spécifiquement taillée pour les clients hébergeant leurs données en datacenter. Elle promet des délais de mise en service raccourcis et une résilience inter-DC idéale pour les Plans de Reprise d’Activité (PRA/PCA) et les accès Cloud & IA. Avril 2026 – L’option « Backup 4G » : pour maximiser la disponibilité, Covage intègrera une option de backup 4G illimité directement dans ses offres FTTH Pro. Tout est forfaitisé, sans risque de surcoût non maîtrisé, garantissant que le service reste fonctionnel même en cas d’incident sur la fibre.

Avec cette stratégie, Covage ne se contente pas de fournir des tuyaux. L’opérateur apporte une garantie de sérénité, alliant la puissance industrielle d’un grand groupe à l’agilité nécessaire aux besoins spécifiques des professionnels. C’est la promesse d’une connectivité simple à vendre, automatisée à gérer et résiliente à l’usage.