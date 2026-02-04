HarfangLab, l’éditeur français de solutions de protection des terminaux (EDR), signe un accord de distribution européen avec la division Solutions Avancées du mastodonte de la distribution IT TD Synnex.

Fondé en 2018, le français HarfangLab travaille principalement avec des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP). Le mois dernier, sa solution Endpoint Detection & Response a été la première à obtenir la certification BSZ décernée par le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) en Allemagne, après avoir déjà été certifiée et qualifiée par l’Anssi (l’Agence nationale française de sécurité des systèmes d’information). L’éditeur ambitionne à présent de toucher également des MSP, des VAR et des intégrateurs systèmes, ainsi que d’accélérer son développement dans le reste de l’Europe, notamment au Benelux, dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en Italie et en Espagne, où TD Synnex est implanté.

Pour mémoire, HarfangLab a précédemment signé un accord de distribution avec Infinigate en juin 2025.

Par ailleurs, TD Synnex vient d’annoncer l’extension à la France d’un accord de distribution européen avec le britannique Sophos.