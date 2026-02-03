Nouvelle offre de coffre-fort de sauvegarde, intégration de l’IA dans la GED et accélération sur la facture électronique : Eukles, filiale de Docaposte, arrive à IT Partners 2026 avec un positionnement renforcé sur la dématérialisation et la confiance numérique. Noémie Guimier, Responsable marketing communication, revient sur les chantiers structurants de l’éditeur et les opportunités offertes au channel.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement d’Eukles et les marchés que vous adressez ?

Noémie Guimier : Eukles propose des solutions de dématérialisation et de sécurisation des documents : GED, gestion électronique de courrier (GEC) et sauvegarde. Nous adressons principalement les TPE, PME et collectivités, avec des solutions simples, modulables et conformes aux exigences réglementaires.

Eukles est une filiale de Docaposte, la branche numérique du groupe La Poste. Nous nous positionnons déjà en tant que service compatible connecté à la plateforme agréée de Seres (également filiale de Docaposte), immatriculée définitivement par la DGFiP fin 2025. Cette synergie entre filiales nous permet d’accompagner les entreprises sereinement dans leur passage à la facturation électronique.

Aujourd’hui, nous animons un réseau d’environ 250 partenaires en France. Nous nous engageons auprès de nos clients et partenaires pour faire de la transition vers la facture électronique une opportunité de simplification, de modernisation et de sécurisation des processus métiers.

Channelnews : Quelle solution mettez-vous en avant sur IT Partners 2026 ?

Noémie Guimier : Sur l’édition 2026 d’IT Partners, nous mettons en avant un nouveau produit : le coffre-fort de sauvegarde simple TankR Access. Cette solution de sauvegarde déconnectée est conçue pour protéger les fichiers et les postes, y compris en mobilité, de 1 à 8 To. En option Premium TankR couvre des besoins plus étendus jusqu’à 70 To.

En parallèle, l’intelligence artificielle occupe une place croissante dans notre GED, avec notamment des briques d’IA générative conversationnelle et d’analyse de documents, tels que les contrats.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de votre activité en 2025 ?

Noémie Guimier : L’année 2025 s’est traduite par une dynamique de croissance positive. 2026 sera marquée par un accent renforcé sur l’innovation et l’interopérabilité, notamment via le développement de connecteurs API, afin de consolider un catalogue de solutions orienté métier.

Channelnews : Avez-vous annoncé des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Noémie Guimier : Nous accompagnons notre réseau de partenaires autour du sujet prioritaire de la facture électronique afin de leur fournir les contenus nécessaires régulièrement et les informer régulièrement des avancées sur le module dédié.

Channelnews : Quelles thématiques ont le plus marqué votre activité en 2025 ?

Noémie Guimier : Trois thèmes se dégagent clairement. L’intelligence artificielle, que nous intégrons pour renforcer la performance de nos solutions. La souveraineté numérique, notamment autour de l’IA générative conversationnelle souveraine TALK. Enfin, la réglementation, avec la loi sur la facture électronique.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Noémie Guimier : Notre priorité est l’intégration complète de la facture électronique dans nos solutions, avec notamment l’évolution du module de précomptabilité associé à la GED.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.