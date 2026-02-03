Nouvelle offre de coffre-fort de sauvegarde, intégration de l’IA dans la GED et accélération sur la facture électronique : Eukles, filiale de Docaposte, arrive à IT Partners 2026 avec un positionnement renforcé sur la dématérialisation et la confiance numérique. Noémie Guimier, Responsable marketing communication, revient sur les chantiers structurants de l’éditeur et les opportunités offertes au channel.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement d’Eukles et les marchés que vous adressez ?

Noémie Guimier : Eukles propose des solutions de dématérialisation et de sécurisation des documents : GED, gestion électronique de courrier (GEC) et sauvegarde. Nous adressons principalement les TPE, PME et collectivités, avec des solutions simples, modulables et conformes aux exigences réglementaires.

Eukles est une filiale de Docaposte, la branche numérique du groupe La Poste. Nous nous positionnons déjà en tant que service compatible connecté à la plateforme agréée de Seres (également filiale de Docaposte), immatriculée définitivement par la DGFiP fin 2025. Cette synergie entre filiales nous permet d’accompagner les entreprises sereinement dans leur passage à la facturation électronique.

Aujourd’hui, nous animons un réseau d’environ 250 partenaires en France. Nous nous engageons auprès de nos clients et partenaires pour faire de la transition vers la facture électronique une opportunité de simplification, de modernisation et de sécurisation des processus métiers.

Channelnews : Quelle solution mettez-vous en avant sur IT Partners 2026 ?

Noémie Guimier : Sur l’édition 2026 d’IT Partners, nous mettons en avant un nouveau produit : le coffre-fort de sauvegarde simple TankR Access. Cette solution de sauvegarde déconnectée est conçue pour protéger les fichiers et les postes, y compris en mobilité, de 1 à 8 To. En option Premium TankR couvre des besoins plus étendus jusqu’à 70 To.

En parallèle, l’intelligence artificielle occupe une place croissante dans notre GED, avec notamment des briques d’IA générative conversationnelle et d’analyse de documents, tels que les contrats.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de votre activité en 2025 ?

Noémie Guimier : L’année 2025 s’est traduite par une dynamique de croissance positive. 2026 sera marquée par un accent renforcé sur l’innovation et l’interopérabilité, notamment via le développement de connecteurs API, afin de consolider un catalogue de solutions orienté métier.

Channelnews : Avez-vous annoncé des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Noémie Guimier : Nous accompagnons notre réseau de partenaires autour du sujet prioritaire de la facture électronique afin de leur fournir les contenus nécessaires régulièrement et les informer régulièrement des avancées sur le module dédié.

Channelnews : Quelles thématiques ont le plus marqué votre activité en 2025 ?

Noémie Guimier : Trois thèmes se dégagent clairement. L’intelligence artificielle, que nous intégrons pour renforcer la performance de nos solutions. La souveraineté numérique, notamment autour de l’IA générative conversationnelle souveraine TALK. Enfin, la réglementation, avec la loi sur la facture électronique.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Noémie Guimier : Notre priorité est l’intégration complète de la facture électronique dans nos solutions, avec notamment l’évolution du module de précomptabilité associé à la GED.

 

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.

Nos lecteurs ont lu ensuite


De la GED au Case Management : une évolution évidente
Il y a quelques années, déployer un système de GED était une évidence. Le tout papier touchant à sa fin, il était temps de passer aux documents dématérialisés. Les entreprises ont alors accédé à de...

Pourquoi utiliser un logiciel de GED ?
Vos bureaux débordent de classeurs ? Vous souhaitez les rendre accessibles depuis n’importe où ? Vous aimeriez gagner de la place et du temps ? La GED est la solution qu’il vous faut. En effet,...

Docaposte et Golem.ai, une collaboration Grand Groupe start-up au service des citoyens
Avec plus de 200 services publics digitalisés, les français peuvent désormais réaliser l’essentiel de leurs démarches administratives du quotidien complètement en ligne. Mais même numériques, ces démarches ne peuvent se passer des hommes et des...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Ce qu’il faut retenir du dernier Quadrant magique pour les solutions de sauvegarde et de restauration d’entreprise
Gartner vient de publier l’édition 2022 de son Quadrant magique pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise. L’occasion de faire le point sur l’évolution des attentes des clients et sur l’environnement concurrentiel...