Le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert le 2 septembre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de C&C France, l’un des principaux réseaux français de revendeurs et centres de services agréés Apple. La société, issue du rachat de iConcept en 2022 par le groupe italien C&C, subit les difficultés financières de sa maison mère.

Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 28 août 2026. C&C Financière, la holding française du groupe, a également été placée en redressement judiciaire le même jour.

Basée à Pessac, près de Bordeaux, C&C France a réalisé, selon ses derniers comptes publiés, 100,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024, en hausse de près de 35 %, pour un résultat net de seulement 108.000 euros. Elle employait alors 209 salariés.

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La crise s’est d’abord matérialisée au printemps dernier en Italie, où C&C compte une cinquantaine de magasins, par le déclenchement d’une procédure de mise en faillite à l’initiative TD Synnex, l’un de ses principaux fournisseurs, pour recouvrer quelque 4,7 M€ d’impayés, selon la Repubblica.

Dès lors, la situation du groupe n’a cessé de se dégrader. Affligé d’une dette qui atteignait 128 M€ fin mars, le groupe a bien obtenu des mesures de protection vis-à-vis de ses créanciers dans le cadre de la procédure de restructuration engagée devant le tribunal de Bari. Mais cela n’a pas suffi. Les difficultés de paiement ont provoqué un assèchement des stocks, entraînant la mise au chômage partiel des quelque 400 salariés italiens et le non-paiement des salaires pendant mois.

Une activité partielle qui affectait également les 22 magasins français, notait déjà MacGeneration début juin.

L’implantation de C&C en France remontait à janvier 2022 avec le rachat d’iConcept, acteur historique de la distribution Apple créé à Bordeaux en 1996. L’opération avait alors apporté au groupe italien 11 boutiques et quelque 150 salariés, implantés essentiellement dans le Sud-Ouest.

L’expansion s’était poursuivie en novembre de la même année avec le rachat des six magasins d’IP Store, puis avec l’acquisition des cinq Apple Premium Resellers de Symbiose Informatique en juin 2023 et enfin par le rachat des quatre points de vente de MCS, enseigne historique de la distribution Apple en région PACA, à l’automne 2024, portant le réseau français à quelque 26 boutiques.