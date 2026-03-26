Meta licencie 700 personnes et annonce allouer davantage de milliards de dollars à la construction de centres de données et à l’entraînement de ses propres modèles linguistiques d’IA à grande échelle, selon le média The Information. Les suppressions d’emplois en cours concernent ses Reality Labs, dédiés à la réalité virtuelle et augmentée, sa division réseaux sociaux (Facebook, Instagram), ainsi que ses équipes de recrutement. Cette vague de 700 licenciements n’est qu’un début cette année. L’agence de presse Reuters a récemment rapporté que Meta prévoyait de licencier 20% de ses effectifs en 2026, soit environ 15.000 personnes sur 78.800 employé.e.s. Pour mémoire, la multinationale de Mark Zuckerberg comptait 87.000 employé·e·s au 30 septembre 2025, soit 8.000 de plus.

Dans une déclaration, Meta indique que « cette réduction des effectifs vise à rationaliser l’activité afin de travailler plus efficacement avec l’IA ». Dans un langage visant à minimiser les conséquences de ces décisions sur les employé·e·s, un porte-parole de la société rappelle que « Meta procède régulièrement à des restructurations ou met en œuvre des changements afin de s’assurer être dans les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs. Dans la mesure du possible, nous recherchons d’autres opportunités pour les employés dont les postes pourraient être affectés ».

Après la présentation de ses derniers résultats financiers le 28 janvier 2026, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, déclarait déjà, avec moins de subtilité, que cette année serait celle où Meta se mettrait à « aplatir les équipes ». « Nous commençons à voir des projets qui nécessitaient auparavant de grandes équipes être désormais menés à bien par une seule personne extrêmement talentueuse », a-t-il écrit. Pour rappel, en juin 2025, Meta a proposé – sans succès – des primes à l’embauche de 100 millions de dollars à des chercheurs et chercheuses en IA qui travaillaient chez ses concurrents. Mark Zuckerberg a toutefois réussi à s’offrir les services d’Alexandr Wang, le jeune PDG de Scale AI, pour 14 milliards de dollars l’été dernier.

Dans sa course folle à l’IA, Meta a considérablement augmenté ses dépenses ces dernières années pour rivaliser avec Anthropic, Google et OpenAI. Ses dépenses en intelligence artificielle ont augmenté de 24% en 2025 pour atteindre 118 milliards de dollars. En 2026, Meta prévoit de dépenser jusqu’à 135 milliards de dollars dans l’IA.