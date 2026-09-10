La distribution informatique européenne devrait finalement enregistrer une croissance de 7,5% de ses revenus en 2026. Context vient de relever sa prévision après un premier semestre meilleur qu’attendu. Ce serait la plus forte progression annuelle du marché depuis 2020, après une hausse de 5,2% en 2025. Mais derrière cette bonne tenue apparente se cache une évolution plus contrastée : la croissance est avant tout tirée par la hausse de la valeur des produits vendus, beaucoup plus que par celle des volumes.

Les catégories à forte valeur, qui regroupent notamment les produits d’entreprise et d’infrastructure, ont ainsi vu leurs revenus progresser de 14% au premier trimestre puis de 20% au deuxième. Dans le même temps, les catégories davantage orientées volumes n’ont progressé que de respectivement 6% et 9%.

« Les chiffres généraux du chiffre d’affaires sont encourageants, mais ils ne racontent pas toute l’histoire », souligne ainsi Anthony Frot, directeur de la recherche chez Context. Une grande partie de la croissance provient selon lui de la valeur et non d’une expansion comparable des volumes. Pour les fournisseurs, distributeurs et revendeurs, « l’opportunité reste réelle », mais les niveaux de revenus peuvent donc donner une image plus favorable que celle de la demande sous-jacente.

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Context estime néanmoins que la distribution IT européenne continue de faire preuve de résilience malgré un contexte économique difficile et la prudence persistante des acheteurs professionnels comme des consommateurs.

La dynamique devrait toutefois commencer à s’essouffler. Le cabinet prévoit désormais une croissance des revenus ramenée à 3,1% au premier trimestre 2027 puis à 2% au deuxième trimestre. Les volumes devraient pour leur part rester quasiment stables au premier trimestre avant de progresser de seulement 1% au deuxième. La croissance des catégories à forte valeur devrait également ralentir, passant d’environ 7% à 3% sur la période.

« La seconde moitié de 2026 devrait rester positive, mais la direction est celle d’une croissance plus lente et plus normalisée », prévient Anthony Frot. Pour Context, l’écart entre progression de la valeur et des volumes constituera donc l’un des principaux indicateurs à surveiller à l’heure où les acteurs du channel préparent leurs budgets et leurs stocks pour 2027.