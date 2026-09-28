La modernisation de la téléphonie professionnelle est aujourd’hui un projet stratégique qui doit être étudié avec attention par l’ensemble des organisations. Historiquement réservée aux grands comptes, cette dernière est désormais un levier de compétitivité important pour toutes les entreprises, et notamment les TPE et PME, qui peuvent s’appuyer sur de nouvelles fonctionnalités pour mener à bien leurs opérations. Accueil, opérations commerciales, services clients… Tous les départements de l’entreprise peuvent ainsi améliorer leurs processus de communication et leur qualité de service.

Une compétitivité étendue grâce à la convergence entre l’IT et les télécoms

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La grande révolution de ces dernières années a été portée, d’une part, par la modernisation des infrastructures télécoms (la fin des réseaux cuivre, l’avènement du très haut débit et de la fibre), mais également par la montée en puissance des solutions et logiciels de travail collaboratif, qui ont permis de répondre à de nombreux usages et de transformer les postes télécoms traditionnels en points d’accès uniques pour échanger efficacement.

Cette conjugaison d’éléments donne un nouvel élan à la téléphonie fixe, en lui permettant de gagner en attractivité et en confort d’utilisation.

L’interconnexion, la pierre angulaire de la convergence de l’IT et des télécoms

C’est précisément ce point qui est stratégique et qui permet de créer un ensemble cohérent et réellement opérationnel. En effet, l’expérience utilisateur (UX) doit être réellement sans couture et permettre de mesurer, dès le lancement des projets, des gains opérationnels probants. L’acceptation par les équipes est indispensable et dépendra de la capacité à accéder à des fonctions à forte valeur ajoutée directement depuis son poste de bureau, sans manipulations complexes. En ce sens, une intégration très fine avec les applications métiers utilisées par les entreprises est un prérequis.

Le téléphone de bureau doit aussi pouvoir s’ouvrir aux nombreux appareils du marché afin d’être parfaitement adapté aux nouveaux usages plébiscités par les professionnels. Sur ce point, il doit pouvoir se connecter à tous les dispositifs existants, comme des casques Bluetooth ou d’autres périphériques. Ce faisant, il devient un véritable carrefour de communication entre logiciels, voix et matériels.

Tous ces éléments offrent alors une forte valeur perçue et permettent aux collaborateurs de simplifier leurs processus de communication en toute occasion. Il est ainsi possible, lors d’un même échange, de basculer d’une fonctionnalité à une autre en toute simplicité et directement depuis son poste de téléphonie de bureau.

La téléphonie fixe devient alors véritablement interopérable et ouverte à toutes les composantes du SI. C’est à cette condition qu’elle pourra conserver sa place de vecteur de communication privilégié des collaborateurs.

Par Grégory ROGÉ chez Snom France