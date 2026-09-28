MyNtic-PR, agence de relations presse spécialisée dans les secteurs des technologies et des télécommunications, dévoile les résultats d’un sondage exclusif mené auprès de 80 acteurs de l’industrie IT française ( ESN, Opérateurs, éditeurs). L’étude met en lumière leurs principales priorités en matière de communication et de relations presse pour les douze prochains mois, et plus particulièrement pour 2027.

Développer leurs ventes

Sans surprise, le développement commercial arrive en tête des préoccupations des répondants. Ce résultat montre que les entreprises attendent désormais des relations presse qu’elles soient de véritables outils d’aide à la vente, et non de simples relais de communication. Dans cette optique, les répondants envisagent de privilégier des annonces très concrètes autour de la présentation de nouveaux produits et services, de la publication et de la médiatisation de livres blancs ou encore de contenus directement liés à leurs offres et à leurs expertises. Nous entrons ainsi dans une logique de communication presse davantage orientée vers des enjeux commerciaux et des résultats tangibles. Cette tendance devrait notamment se traduire par un retour en force des annonces de lancements de produits et de nouvelles offres de services, en particulier dans le domaine des services managés, chez les ESN, les intégrateurs et les opérateurs.

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Rassurer leurs clients, leurs partenaires et le marché

Les répondants mettent également en avant les nombreuses incertitudes économiques, les évolutions réglementaires et la frilosité persistante des entreprises. Ce contexte se traduit par des reports importants de projets et par de fortes interrogations sur la capacité des acteurs de l’IT à accompagner durablement leurs clients. Dans ce contexte, de nombreux répondants envisagent de renforcer leur communication corporate afin de rassurer le marché. L’objectif est notamment de mettre en avant leur solidité financière, leur croissance et, plus largement, leur capacité à se positionner comme des partenaires de confiance, aussi bien auprès des clients finaux que de leur écosystème de partenaires.

Dans ce contexte, différentes thématiques reviennent fréquemment : lancement de nouveaux programmes partenaires, renforcement des dispositifs d’accompagnement, amélioration des conditions financières ou encore mise à disposition de nouvelles ressources commerciales et techniques.

Prendre de la hauteur pour démontrer leur expertise

Cette troisième priorité traduit clairement la volonté des acteurs français de l’IT de faire entendre leur voix dans les médias en adoptant des prises de position fortes et expertes sur leurs savoir-faire. Nous sommes ici dans un exercice moins promotionnel et pédagogique, visant à sensibiliser le marché, partager des bonnes pratiques, décrypter des tendances ou apporter un éclairage sur des problématiques complexes. La majorité des acteurs interrogés exprime également la volonté de produire leurs propres études sur leurs domaines d’activité afin de se positionner comme des référents sur leur marché. De nombreux répondants soulignent toutefois la question du budget nécessaire à la réalisation de telles études, qui peut constituer un frein à leur lancement. Cette contrainte pourrait favoriser d’autres formats, notamment les tribunes d’experts, plus simples et moins coûteuses à produire.

Mettre en avant leurs réussites

Les répondants souhaitent également positionner leurs réalisations et leurs succès clients comme un axe important de leur stratégie de relations presse. Les entreprises pointent tout de même une difficulté récurrente : obtenir l’accord des clients pour communiquer publiquement sur les projets réalisés. Parallèlement, les cas clients anonymisés suscitent généralement peu d’intérêt auprès des journalistes et bénéficient d’une reprise limitée, notamment dans la presse IT. Certains répondants évoquent donc la possibilité de développer de nouveaux formats plus simples à faire valider par leurs clients, à l’image de courtes capsules vidéo présentant les projets et leurs résultats. Reste à déterminer dans quelle mesure ces nouveaux formats pourront trouver leur place dans les pratiques éditoriales de la presse digitale.

Se distinguer dans un marché devenu trop homogène

Cette cinquième priorité met en évidence la volonté des répondants de communiquer différemment sur un marché qu’ils jugent de plus en plus homogène : mêmes types de contenus, mêmes promesses et discours souvent similaires. Cette tendance s’est notamment accentuée avec l’usage massif des outils d’intelligence artificielle dans la génération de contenus, qui peut rendre la différenciation entre les acteurs moins évidente. Nous devrions donc voir émerger de nouvelles manières de communiquer, aussi bien sur le fond, à travers la nature et la singularité des messages, que sur la forme, avec le développement de formats plus interactifs et différenciants. Ces orientations pourraient faire évoluer significativement les codes traditionnels des relations presse. Il restera néanmoins à déterminer dans quelle mesure ces nouveaux formats répondront aux attentes éditoriales des médias.

Franck Tupinier, fondateur de l’agence MyNtic-PR: « Il est intéressant de constater que les enjeux de court terme, la nécessité d’obtenir rapidement des résultats et le besoin de sécuriser son marché figurent parmi les principales priorités exprimées par les répondants. Les stratégies et les offres de relations presse doivent prendre en compte ces attentes afin de répondre au plus près aux besoins des entreprises. Les campagnes reposant uniquement sur des objectifs d’awareness n’apparaissent plus comme une priorité. Désormais, les attentes sont plus que jamais orientées vers le soutien aux ventes, la valorisation des expertises et la mise en avant des éléments différenciants. Cette tendance s’explique également par la conjoncture actuelle, qui fait fortement bouger les lignes et crée une certaine nervosité sur le marché : enjeux de souveraineté, hausse des prix des composants IT, refonte massive des offres, allongement des cycles de vente… Les stratégies de relations presse doivent désormais intégrer pleinement ces paramètres. »