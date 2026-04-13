Pour la première fois depuis leur création, les huit Campus Cyber territoriaux se dotent d’une feuille de route stratégique commune. Dévoilée au début du mois à l’occasion du Forum InCyber de Lille, cette convergence vise à faire des Campus un relais opérationnel plus lisible de la stratégie nationale de cybersécurité, avec une priorité assumée : mieux adresser les PME, TPE et collectivités locales, tout en renforçant l’émergence d’une offre cyber française et européenne plus structurée.

Jusqu’ici, les Campus fonctionnaient surtout selon une logique régionale, adaptée aux réalités locales. La nouvelle feuille de route cherche au contraire à capitaliser sur l’effet réseau pour apporter davantage de simplicité, de cohérence et de continuité dans l’accompagnement des acteurs les moins outillés. L’ambition est clairement celle d’un “dernier kilomètre de la cyber” mutualisé, en écho aux orientations fixées par la stratégie nationale présentée en janvier 2026 et au changement d’échelle imposé par NIS2.

Le premier chantier structurant porte sur la mise en place d’une plateforme de services destinée en priorité aux structures les plus vulnérables. L’idée est de leur donner plus facilement accès à des ressources de sensibilisation, d’accompagnement et de montée en maturité, notamment pour celles qui entreront dans le périmètre de la directive européenne NIS2. La phase de préfiguration doit se dérouler en 2026, avant un déploiement national à partir de 2027. Le réseau entend d’abord cartographier, région par région, les entités concernées afin de mieux cibler ses actions.

Le second projet est la création d’une « forge » nationale dédiée aux entreprises cyber innovantes. Il ne s’agit pas de lancer un dispositif supplémentaire, mais de relier et d’orchestrer les outils existants pour proposer un parcours plus cohérent, de l’amorçage à l’industrialisation. L’objectif affiché est de faire émerger des champions français et européens de la cybersécurité, dans une logique d’autonomie stratégique et de souveraineté numérique.

En se coordonnant davantage, les Campus Cyber cherchent donc à sortir d’une juxtaposition d’initiatives territoriales pour se positionner comme une infrastructure d’appui nationale, au service à la fois de la massification de la cyber-résilience et du renforcement de la filière. Un virage qui pourrait aussi, à terme, clarifier l’offre d’accompagnement pour les partenaires, intégrateurs et fournisseurs spécialisés présents en région.