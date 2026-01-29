La plateforme de bug bounty YesWeHack a racheté Sekost, jeune pousse bretonne spécialisée dans les audits de cybersécurité, en septembre dernier. Léo Richer, directeur et cofondateur de Sekost (cf. photo), et Lisa Ferrer, directrice des partenariats de Sekost, font le point avec Channelnews en amont d’IT Partners 2026.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le métier de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Sekost : Nous sommes un éditeur français de cybersécurité, avec des solutions conçues pour le channel. Nous travaillons exclusivement via des partenaires IT : MSP, infogéreurs, ESN, cabinets. En France, Sekost accompagne une vingtaine de partenaires actifs et continue d’étendre son réseau.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Sekost : Notre année 2025 a été marquée par l’intégration de Sekost au sein du groupe YesWeHack.

Channelnews : Quelle est la solution que votre entreprise a choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Sekost : La solution Checkup Cyber. Elle permet à nos partenaires d’intégrer une offre d’évaluation et de suivi de l’exposition cyber de leurs clients PME dans leurs contrats de services managés, sans déploiement ni charge technique, avec des livrables clairs et actionnables.

Channelnews : Avez-vous annoncé, ou prévoyez-vous d’annoncer, des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Sekost : 2026 marque le début d’une nouvelle phase de structuration de notre réseau de partenaires, avec l’ouverture à des grossistes et un renforcement des outils d’accompagnement des MSP (supports commerciaux, onboarding, formation). La signature de notre premier accord de distribution avec ImsCloud est un tournant dans la structuration de notre modèle de déploiement indirect.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Sekost : Notre priorité est d’industrialiser le déploiement de Sekost via le channel, tout en maintenant un haut niveau d’exigence produit. Cela passe par la structuration du réseau de distribution, l’enrichissement de notre offre pour les MSP et l’alignement de notre feuille de route avec les enjeux réglementaires et opérationnels du marché, tel que NIS 2.

Cet article a été réalisé via un questionnaire envoyé par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.