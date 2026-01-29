L’éditeur toulousain de logiciel de gestion lance un programme revendeurs pour étoffer son réseau de distribution. Créé en 2017 par Nicolas Michel et Nicolas Ricard, Axonaut accompagne plus de 10.000 TPE et PME. Il revendique « une très forte traction, proche de 40% par an », avec sa solution de gestion en mode Saas qui comprend CRM, ERP, facturation, dépenses, stock et pré-compta.

« En devenant partenaires Axonaut, nos revendeurs proposeront une solution Saas Intuitive dédiée au pilotage des opérations de gestion de leurs clients et référencée en tant que plateforme agréée pour la facturation électronique », affirme Nicolas Ricard, PDG et fondateur d’Axonaut (cf. photo prise par Julie Cousse), dans un communiqué.

Le programme offre aux partenaires revendeurs « jusqu’à 40% de commission récurrente et une possibilité d’upsell illimitée, deux formations sur l’outil par an et un accès au support privilégié avec des réponses rapides, un portail dédié aux partenaires certifiés et un pack de ressources avec des supports de marketing tels que des totems, plaquettes, magazines et cas d’usage ».