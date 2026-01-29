À IT Partners 2026, Net Point mettra en avant les évolutions de sa marketplace Provicloud, conçue pour accompagner les MSP, revendeurs et intégrateurs dans le pilotage de leurs offres cloud et de cybersécurité. Frédéric Julien, CEO de Net Point, détaille les ambitions du distributeur autour d’un écosystème orienté services managés et récurrence.

Pouvez-vous rappeler en quelques mots le positionnement de Net Point et le nombre de partenaires actifs que vous adressez en France ?

Frédéric Julien : Net Point est un distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans les solutions IT et de cybersécurité. Nous accompagnons les MSP, revendeurs et intégrateurs dans le choix, le déploiement et l’exploitation de solutions performantes et rentables. Nous travaillons aujourd’hui avec près de 300 partenaires actifs en France, en privilégiant une relation de proximité, l’expertise terrain et un accompagnement personnalisé.

Quelle solution mettez-vous plus particulièrement en avant à l’occasion de l’édition 2026 d’IT Partners ?

Frédéric Julien : Pour IT Partners 2026, nous mettons en avant trois partenaires stratégiques qui reflètent notre approche globale de la cybersécurité et de la continuité d’activité :

11:11 Systems se distingue par son offre de services cloud managés couvrant l’hébergement, la sauvegarde et la reprise après sinistre. Ironscales apporte une réponse avancée à la sécurisation de la messagerie grâce à l’intelligence artificielle et à l’analyse comportementale. Nucleon Security complète cet ensemble avec des services de détection et de réponse managés (MDR), offrant ainsi aux MSP une protection proactive et opérationnelle pour leurs clients.

Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels en ont été les principaux moteurs ?

Frédéric Julien : L’année 2025 a été marquée par une très forte croissance pour Net Point. Elle s’explique par l’augmentation continue des besoins en cybersécurité des PME, par le développement de notre réseau de partenaires et par l’adoption croissante de notre marketplace. Notre positionnement de distributeur à taille humaine, reconnu pour sa réactivité, a également joué un rôle déterminant.

Y a-t-il une réalisation dont vous êtes particulièrement fier sur l’année écoulée ?

Frédéric Julien : La montée en puissance de Provicloud, notre cloud marketplace, constitue l’un des faits marquants de l’année. De plus en plus de partenaires l’utilisent au quotidien pour piloter leur activité cloud, ce qui valide notre vision et notre capacité à proposer des outils concrets au service des MSP.

Avez-vous annoncé ou prévoyez-vous d’annoncer des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Frédéric Julien : Nous travaillons actuellement sur une nouvelle version de Provicloud afin d’accompagner la croissance de notre activité. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de notre basculement complet vers l’écosystème Microsoft, avec notamment des intégrations prévues avec Microsoft Dynamics et Power BI pour renforcer le pilotage business des partenaires.

Quelles thématiques ont eu un impact particulier sur votre activité en 2025 ?

Frédéric Julien : La cybersécurité reste le sujet central, avec une forte demande autour des offres MDR, de la sauvegarde sécurisée et de la protection des endpoints. Les enjeux réglementaires, notamment autour de NIS2, du RGPD et du PRA/PCA, ont également renforcé la sensibilisation des entreprises. Nous observons enfin les premiers usages concrets de l’intelligence artificielle dans les outils de supervision et de sécurité.

Quelle croissance anticipez-vous pour 2026 ?

Frédéric Julien : Nous anticipons une poursuite de la croissance à deux chiffres, portée par l’enrichissement de notre catalogue de solutions, l’évolution de Provicloud et l’arrivée de nouveaux partenaires MSP.

Quel sera votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Frédéric Julien : Notre priorité est la structuration de notre offre MSP et de notre marketplace, avec l’enrichissement fonctionnel de Provicloud, le lancement de nouveaux services managés et le renforcement de nos relations avec l’ensemble de notre écosystème, éditeurs comme partenaires MSP.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.