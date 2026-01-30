Sur IT Partners 2026, l’éditeur montpelliérain dévoilera les évolutions de RG System, sa suite SaaS de supervision sécurisée. Laquelle intègre désormais Brain, une IA agentique et le gestionnaire de mot de passe souverain issu de l’acquisition d’UpSignOn.

Pouvez-vous rappeler le métier et le positionnement de votre entreprise, ainsi que le nombre de partenaires que vous adressez en France ?

Septeo IT Solutions : Septeo IT Solutions (anciennement RG System) conçoit et édite des solutions logicielles à destination des professionnels de l’IT. Notre Suite RG System couvre les besoins clés des prestataires IT : supervision et gestion de parc (RMM), prise en main à distance, gestion des mots de passe, sauvegarde et cybersécurité.

Basée à Montpellier, la société accompagne aujourd’hui plus de 650 partenaires MSP, bureauticiens et éditeurs de logiciels.

Quelle solution mettez-vous particulièrement en avant à l’occasion d’IT Partners 2026 ?

Septeo IT Solutions : À l’occasion d’IT Partners 2026, nous officialiserons le lancement de Brain, une brique d’intelligence artificielle agentique intégrée à notre plateforme RG System Suite.

Brain est capable d’analyser les environnements, de prioriser, de préparer les actions et, si besoin, de les exécuter sous le contrôle d’un technicien. L’objectif est d’améliorer la performance des MSP en réduisant les tâches répétitives, en renforçant la réactivité et en améliorant la qualité de service.

Quelle a été la dynamique de votre activité en 2025 et quels en ont été les principaux moteurs ?

Septeo IT Solutions : L’année 2025 a notamment été marquée par le rachat d’UpSignOn, un gestionnaire de mots de passe souverain. Cette acquisition répond à la demande croissante des MSP en matière de sécurisation des identités, tout en renforçant l’offre tout-en-un de Septeo IT Solutions par des briques technologiques complémentaires, et dans le respect des valeurs fondatrices de proximité, de qualité et de souveraineté.

Y a-t-il une réalisation marquante sur laquelle votre entreprise s’est distinguée récemment ?

Septeo IT Solutions : En octobre dernier, nous avons annoncé un accord avec le distributeur à valeur ajouté Cris Réseaux pour mieux répondre aux attentes des MSP français. Cette collaboration vise à accompagner les partenaires dans leur transition vers un modèle MSP, en s’appuyant sur une offre souveraine et une relation de proximité.

La solution RG System Suite apporte une plateforme SaaS de supervision et de gestion IT permettant de centraliser la supervision des infrastructures, la sécurité, la sauvegarde et l’assistance. Ensemble, les deux acteurs contribuent à structurer un écosystème de solutions locales, sécurisées et pensées pour le marché français.

Quelles grandes thématiques ont particulièrement marqué votre activité en 2025 ?

Septeo IT Solutions : Le projet Brain a été véritablement structurant. L’objectif était de faire cette IA un collaborateur numérique qui transforme le quotidien des techniciens et un véritable levier de performance et de croissance pour les MSP. Son développement, selon une approche Security by design, ouvre aussi de nouvelles perspectives dans la façon de concevoir les produits de demain.

Septeo IT Solutions a par ailleurs franchi une nouvelle étape dans sa démarche de souveraineté numérique avec le rachat du gestionnaire de mots de passe français UpSignOn, qui nous permet d’ajouter une nouvelle brique critique de sécurité et de renforcer la cohérence de notre offre.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.