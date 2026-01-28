À l’occasion d’IT Partners, l’éditeur nantais Shwett mettra en avant les évolutions de sa solution de supervision des systèmes d’information fondée sur la spatialisation 3D, tout en affichant ses ambitions en matière de partenariats.

Pouvez-vous rappeler en quelques mots le métier et le positionnement de votre entreprise, ainsi que le nombre de partenaires actifs que vous adressez en France ?

Shwett : Basé dans le bassin nantais, Shwett est un éditeur français spécialisé dans la supervision des systèmes d’information, avec une approche différenciante fondée sur la spatialisation 3D des infrastructures IT.

Notre solution, disponible en mode SaaS comme on-premise, intègre un portail multitenant qui offre aussi bien aux utilisateurs finaux qu’aux ESN partenaires un point d’entrée unique pour une visibilité unifiée et exhaustive des systèmes d’information. À ce jour, trois partenaires français commercialisent la solution Shwett auprès de leurs clients B2B, via le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD.

Quel produit ou quelle solution mettez-vous plus particulièrement en avant à l’occasion de l’édition 2026 d’IT Partners ?

Shwett : Lors d’IT Partners 2026, nous mettrons en avant les nouvelles fonctionnalités de notre moteur de spatialisation 3D. Les visiteurs et professionnels de l’IT découvriront une nouvelle approche qui continue de simplifier la supervision IT, tout en offrant une visibilité sans égale sur les SI.

Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels en ont été les principaux moteurs ?

Shwett : En 2025, notre activité a enregistré une croissance de l’ordre de 30 %. Cette dynamique s’explique notamment par l’enrichissement fonctionnel continu de la plateforme. Par ailleurs, les enjeux liés à la souveraineté numérique renforcent l’intérêt porté à notre approche.

Avez-vous annoncé, ou prévoyez-vous d’annoncer, des évolutions majeures concernant votre réseau de partenaires ?

Shwett : Nous prévoyons d’annoncer prochainement l’arrivée de nouveaux partenaires, afin d’élargir notre couverture du marché et d’accélérer la diffusion de notre solution auprès des entreprises.

Quelle croissance anticipez-vous pour votre activité en 2026 ?

Shwett : Pour 2026, nous visons une croissance de l’ordre de 50 %, portée à la fois par le développement de nouvelles fonctionnalités et par l’élargissement de notre écosystème de partenaires.

Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Shwett : En 2026, notre priorité sera de poursuivre le travail engagé avec nos partenaires afin de développer des fonctionnalités sur mesure, directement alignées sur leurs besoins métiers et ceux de leurs clients.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.