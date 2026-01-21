Extreme Networks a lancé début janvier son nouveau programme de partenariat Partner First. Ce programme entièrement repensé vise à simplifier la relation avec le channel, améliorer la prévisibilité pour les partenaires et renforcer leur capacité à rivaliser avec les grands acteurs historiques du marché des réseaux.

Le programme mise d’abord sur une simplification des processus, notamment à travers un mécanisme d’enregistrement des opportunités unifié au niveau mondial, avec un délai de validation annoncé de 48 heures. Extreme cherche ainsi à réduire les frictions opérationnelles et à offrir davantage de visibilité aux partenaires sur leurs deals. La structure des remises évolue également vers un modèle plus lisible, fondé sur les SKU et les volumes, afin de faciliter l’anticipation des marges et la planification commerciale.

Partner First introduit par ailleurs des outils d’assistance commerciale basés sur l’IA, destinés à accélérer l’accès à l’information et à raccourcir les cycles de vente. Le programme s’appuie sur One, la plateforme unifiée du fournisseur, et s’accompagne d’une refonte des parcours de formation et de certification, intégrant davantage l’automatisation et l’IA.

Les niveaux de partenariat existants – Gold, Diamond et Diamond Elite – sont conservés, mais leurs critères d’accès sont ajustés pour rendre la progression plus accessible. Cette refonte s’inscrit aussi dans la continuité du programme pour les MSP lancé en 2025, simplifiant l’élaboration d’offres avec un modèle de facturation à la consommation.

Avec Partner First, Extreme Networks entend se différencier par la clarté de son modèle, en mettant l’accent sur la rentabilité et la simplicité plutôt que sur la complexité des programmes. Dans son viseur, Cisco et son programme remanié Cisco 360 mais aussi HPE, engagé dans la consolidation des programmes Aruba et Juniper.

« Il est très facile de compliquer un programme de partenariat. Il est incroyablement difficile de le simplifier, et c’est précisément ce que nous avons fait », a déclaré Joe Spencer responsable des canaux mondiaux et des initiatives stratégiques chez Extreme Networks.