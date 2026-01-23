Marque de Dstny France Partenaires, l’opérateur télécom pro allemand Easybell fait son entrée sur le marché français. Avec plus de 50 000 clients et 180 000 licences et 3000 partenaires en Allemagne, l’entreprise mise sur IT Partners pour recruter ses premiers partenaires IT hexagonaux. Portrait d’une entreprise qui veut rendre la téléphonie professionnelle aussi simple qu’une banque en ligne.

La téléphonie pro pour ceux qui n’ont pas le temps

Easybell, c’est la téléphonie professionnelle pensée pour ceux qui n’ont pas le temps de s’en occuper. L’opérateur s’adresse principalement aux TPE et PME de 1 à 20 collaborateurs – le segment SOHO – souvent délaissé par les grands opérateurs.

Une offre complète et des nouveautés en préparation

Sur IT Partners, Easybell met en avant sa trilogie gagnante : Téléphonie Cloud, Trunk SIP et Connecteur Teams pour les adeptes de l’écosystème Microsoft. Plusieurs nouveautés sont également dans les cartons pour les prochains mois, la marque bénéficiant de la synergie du groupe Dstny. CRM et IA sont au cœur des développements futurs !

Simplicité, transparence et zéro engagement

Face aux acteurs historiques du marché, Easybell joue la carte de la simplicité, de la transparence et de la flexibilité. Chez eux, tout se fait en ligne : un client peut s’inscrire, activer sa ligne et passer son premier appel dans la journée sans attendre qu’un technicien se déplace. Pas d’engagement de durée, pas de mauvaise surprise sur la facture.

Les tarifs comprennent tous avec forfait illimité inclus : la Téléphonie Cloud démarre à 6,50€ par utilisateur et par mois en version Basic 8€ en Classic et 10€ en Pro. Le Trunk SIP illimité est proposé à 13€ par canal et par mois, avec le 1er canal illimité étant offert. Pour ceux qui souhaitent intégrer leur téléphonie dans Microsoft Teams, le Connecteur Teams est disponible à 1€ par canal et par mois. Et 30 jours d’essai gratuit sur tous les produits (hors appels sortants) parce que la marque préfère convaincre par l’expérience utilisateur. Grâce à leur simplicité d’usage et à des tarifs compétitifs, ces solutions constituent une proposition particulièrement attractive, tant pour les clients existants des partenaires que pour l’acquisition de nouveaux clients.

Un programme partenaires pensé pour les experts IT

Côté channel, le portail en ligne permet de commander et administrer les lignes de ses clients en toute autonomie, avec une activation en moins de 5 minutes. Attractive, la rémunération repose sur des commissions récurrentes pouvant atteindre 35% du chiffre d’affaires net de chaque client. Pour un suivi et une intégration optimale, chaque partenaire bénéficie d’un responsable dédié, d’un accompagnement marketing et d’un kit de communication.

2025 : l’année des fondations

L’année 2025 a été consacrée à la construction des fondations françaises : site web localisé, tarification adaptée au marché, premiers clients conquis via des campagnes digitales sur LinkedIn, Google et Meta. Avec ses premières entreprises et partenaires séduits après seulement quelques mois d’activité, l’opérateur valide que son modèle répond à un vrai besoin. IT Partners marque désormais un tournant avec le passage à la vitesse supérieure sur le recrutement de partenaires en 2026 !

Rendez-vous sur le stand F041 les 4 et 5 février à Paris La Défense Arena. Pour en savoir plus : www.easybell.fr/programme-partenaire.