Katun annonce aujourd’hui que sa gamme d’imprimantes multifonctions Arivia est désormais entièrement compatible avec les technologies d’identification par radiofréquence (RFID) Spider inepro et ses outils d’authentification mobile.

Cette compatibilité renforce l’engagement de Katun à fournir des solutions professionnelles sécurisées, efficaces et parfaitement intégrées. En assurant la compatibilité avec les technologies inepro, Katun garantit aux utilisateurs des imprimantes multifonctions Arivia de pouvoir intégrer facilement des fonctionnalités d’authentification avancées à leur infrastructure d’impression existante.

La solution Spider RFID inepro offre une approche flexible et prête à l’emploi pour la gestion sécurisée de l’impression, prenant en charge un large éventail de technologies d’authentification RFID et mobiles. Sa grande compatibilité et sa facilité de déploiement en font la solution idéale pour les organisations aux exigences de sécurité variées et aux besoins en matière d’environnement de travail en constante évolution. Parmi les principaux avantages, on peut citer la libération sécurisée des impressions pour protéger les documents sensibles, la réduction des coûts grâce à la diminution du gaspillage d’impressions, ainsi que la gestion simplifiée des périphériques via la configuration et les mises à jour à distance. La solution permet également une authentification évolutive via des mobiles et prend en charge un large éventail de normes RFID, NFC et BLE à l’aide d’un seul lecteur, ce qui contribue à réduire la complexité des environnements d’impression.

« Nous sommes ravis d’annoncer la compatibilité totale entre notre gamme de multifonctions Arivia et la solution Spider inepro », a déclaré Tony Ko, Vice-Président chargé du matériel et des solutions d’entreprise chez Katun. « Cette intégration renforce notre capacité à fournir des solutions sécurisées, flexibles et faciles à déployer qui aident les utilisateurs d’Arivia à rationaliser leurs opérations, à renforcer la sécurité des documents et à améliorer la rentabilité. »