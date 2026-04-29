Katun Corporation a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat mondial avec Scanshare, leader reconnu dans le domaine des technologies de numérisation de documents et d’automatisation des flux de travail.

Grâce à cet accord, Katun proposera désormais Scanshare à ses partenaires distributeurs aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ainsi qu’en Amérique latine, dans le cadre de son portefeuille de solutions destinées aux environnements de travail. En proposant Scanshare, Katun élargit l’accès à une plateforme performante qui aide les entreprises à rationaliser le traitement des documents, à automatiser les flux de travail et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Le modèle de Scanshare, axé sur les partenaires, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de commercialisation de Katun, permettant ainsi un déploiement rapide et un accompagnement solide des utilisateurs tout au long du processus de vente. Ensemble, les deux entreprises élargiront l’accès aux solutions évolutives de Scanshare, qui répondent aux besoins en constante évolution des environnements de travail modernes.

« Ce partenariat avec Scanshare marque une étape importante pour Katun et nos revendeurs partenaires », a déclaré Tony Ko, vice-président chargé du matériel et des solutions d’entreprise chez Katun. « Alors que les entreprises continuent de privilégier le numérique dans leurs opérations, il est essentiel de disposer d’une solution de gestion documentaire fluide, sécurisée et évolutive. En intégrant Scanshare à notre gamme Katun Workplace Solutions, qui ne cesse de s’étoffer, nous donnons aux organisations les moyens d’accélérer leur transformation numérique, de réduire les processus manuels et d’améliorer l’efficacité sur l’ensemble du lieu de travail. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Katun à un moment aussi crucial de son expansion sur le marché des imprimantes multifonctions », a déclaré Johann Fassbender, PDG de Scanshare Applications BV. « La réputation de longue date de Katun et son réseau mondial de revendeurs, associés au lancement de ses multifonctions Arivia, offrent une formidable opportunité de proposer les solutions intelligentes de capture de documents et d’automatisation des flux de travail de Scanshare à un public plus large. Ensemble, nous permettons à nos partenaires de créer de la valeur ajoutée et de favoriser la transformation numérique chez leurs clients. »

Ce partenariat renforce l’offre « Workplace Solutions » de Katun en proposant des outils avancés basés sur le cloud qui aident les entreprises à moderniser leurs processus documentaires et à fonctionner plus efficacement.