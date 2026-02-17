Katun France s’engage à soutenir la réussite commerciale de ses partenaires sur le marché français en proposant son vaste portefeuille de produits et services dans toutes les régions.

Katun Corporation est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de consommables d’impression équivalents aux OEM et d’une gamme complète de produits et de services pour imprimantes, copieurs et imprimantes multifonctions (MFP). En 2024, Katun a lancé Arivia, sa première gamme d’imprimantes multifonctions. Katun a plus de 45 ans d’expérience dans le secteur de la bureautique et compte environ 8 000 partenaires revendeurs et distributeurs dans le monde.

 

Les revendeurs et distributeurs au cœur de la stratégie de croissance de Katun France

Offrant l’une des gammes les plus larges du marché, Katun se positionne comme un partenaire central pour les distributeurs et revendeurs qui souhaitent proposer une offre globale d’impression à leurs clients. Dans ce contexte, Katun investit des ressources importantes pour accompagner au mieux ses partenaires dans le développement de leurs activités (programme partenaire spécifique, formation, outils d’aide à la vente et support marketing, portail partenaires, garanties étendues à 5 ans, support de proximité, etc.).

Fort de ces éléments, Katun a d’ores et déjà fédéré un solide réseau de X partenaires qui a pu se distinguer en proposant à ses clients des solutions d’impression de nouvelle génération, robustes et à prix compétitifs.

Elie Choukroun chez Katun France « Nous entourer de revendeurs fidèles est un point essentiel pour nos équipes. Nous nous engageons à soutenir de nouveaux partenaires qui souhaitent tisser des relations durables avec Katun pour répondre aux besoins d’impression de leurs clients. En devenant partenaires Katun, les revendeurs et distributeurs pourront positionner la qualité, le service et l’excellence opérationnelle au centre de leur proposition de valeur. »

La durabilité, un nouvel axe différenciant

Enfin, Katun poursuit ses engagements en matière de durabilité, notamment avec le lancement récent de son programme de recyclage et de collecte de déchets « Katun Collects ». Ce nouvel atout est aussi une réelle opportunité pour les revendeurs qui pourront permettre à leurs clients de s’engager dans une démarche circulaire, durable et adaptée aux enjeux écologiques de demain.

