L’éditeur souverain Jamespot lance une deuxième version de sa plateforme collaborative en mode ‘freemium’, CollabNext, issue du programme France 2030. Soutenu par l’Etat, ce projet réunit plusieurs partenaires technologiques (messagerie, sécurité, hébergement, etc.) afin de proposer une alternative souveraine crédible face aux solutions des géants technologiques extraterritoriaux tels que Microsoft et Google. Le mode freemium permet de tester gratuitement certaines fonctionnalités. L’objectif est d’inciter un large nombre d’entreprises à adopter rapidement la plateforme sans frais de départ.

CollabNext V2 s’appuie sur une page d’accueil issue de la suite collaborative TeamWork de Jamespot et intègre une refonte complète du processus de création de comptes, à la fois fonctionnelle et graphique, opérée via Wallix Trustelem. La plateforme embarque plusieurs outils collaboratifs sécurisés, parmi lesquels : CryptPad pour l’édition chiffrée de documents, Wiki d’XWiki pour une gestion partagée des contenus et le moteur de recherche Datafri de FranceLab pour interagir avec l’ensemble des données d’une organisation. La solution de messagerie opérée par Alinto est proposée en version test, sur demande.

A l’occasion du salon Digital Workplace 2026 qui se tient actuellement à Paris Expo Porte de Versailles, Jamespot annonce également avoir pleinement intégré la solution de SafeBrain à son offre, suite au rachat de la jeune pousse française en octobre dernier.

Pour mémoire, Jamespot a procédé à huit acquisitions entre 2014 et 2025 : Human Knowledge, Sonetin, Yoolink, Open Agora, Seemy, Ftopia, Mr-Smith.ai et SafeBrain. L’éditeur revendique à présent pas moins de 350 clients, soit plus de 400.000 utilisateur·rice·s en France et dans le monde.