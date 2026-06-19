L’éditeur de logiciels collaboratifs en mode SaaS pour la chaîne logistique nomme Sophie Pietremont au poste de directrice marketing & communication (CMO). 

Forte d’une expérience reconnue en marketing stratégique, en génération de demande et en communication, Sophie Pietremont a occupé divers postes de direction auprès d’éditeurs de la tech : directrice marketing Europe du Sud de 2021 à 2026 chez Zendesk, éditeur d’une plateforme SaaS dédiée au service client, mais aussi directrice marketing France de VMware, Salesforce ou encore Verisign.

Dans le cadre de ses nouvelles missions, elle travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes commerciales, produits et fonctions support de Generix Group.

« Son rôle sera central pour renforcer l’impact global de notre marketing, en parfaite cohérence avec notre objectif de construire une organisation plus intégrée et plus performante au service de nos clients, de nos objectifs de croissance de part de marché et ce partout dans le monde », commente Pierre Chaffardon, le CRO (Chief Revenue Officer) de Generix Group, à propos de cette nomination.

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