TD Synnex France a inauguré le 3 juin, dans son Business Solution Center de Courbevoie, un hub d’innovation consacré à la Cisco Secure AI Factory with Nvidia. L’événement s’est tenu en présence notamment d’Isabelle Harbert, directrice des ventes OEM de Nvidia ; de Philip Wright, directeur distribution EMEA de Cisco, et de Sam Paris, vice-président sécurité et réseaux de TD Synnex Europe (au centre sur la photo).

Ce dispositif, dont l’investissement est évalué à environ 2 millions de dollars, doit permettre aux partenaires du distributeur de voir fonctionner, tester et documenter des architectures d’intelligence artificielle sécurisées s’appuyant sur les technologies de Cisco et Nvidia. Le Business Solution Center qui héberge le hub Cisco a vocation à accueillir les partenaires et les fournisseurs du distributeur, accompagnés de leurs clients, pour montrer des configurations en état de marche, utilisables pour des démonstrations, dans le cadre de proofs of concept et proofs of value.

La Cisco Secure AI Factory with Nvidia est une architecture de référence qui associe les briques d’infrastructure de Cisco – serveurs, réseau, sécurité, observabilité – aux plateformes de calcul accéléré et aux logiciels IA de Nvidia. Cisco la présente comme un modèle modulaire destiné à construire des environnements IA sécurisés, depuis le datacenter jusqu’à l’edge. Ses composants s’appuient notamment sur des blocs d’infrastructure prévalidés (« AI PODs »), combinant serveurs Cisco UCS, réseau Cisco Nexus, GPU Nvidia et logiciels associés.

Le hub doit d’abord servir à concrétiser les projets IA des partenaires de TD Synnex et de leurs clients. Il s’adresse en priorité à ceux que Denis Ferrand-Ajchenbaum, directeur de la division Advanced solution de TD Synnex France, appelle les « neo cloud providers », cette nouvelle génération d’acteurs qui construisent ou opèrent des infrastructures IA pour le compte d’entreprises. TD SYNNEX estime travailler avec la plus grande partie de ces acteurs en Europe – ils seraient une trentaine dont une dizaine en France, parmi lesquels Arkane, 2CRSI mais aussi Antemeta, Cheops… –, notamment via son activité composants. Le distributeur vise également les prestataires qui équipent ou accompagnent les grandes entreprises du CAC 40.

Ce hub est aussi une manière pour Cisco de mettre en avant sa proposition de valeur sur la cybersécurité. Un domaine où il est moins visible que sur ses activités historiques de réseau, alors que sur son périmètre cyber, Cisco pèse plus que Fortinet en valeur et situe juste derrière Palo Alto et Microsoft, remarque Denis Ferrand-Ajchenbaum.