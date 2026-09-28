Les agents IA quittent le rôle d’assistant pour devenir de vrais équipiers. La nouvelle plateforme d’Ibexa connecte les outils marketing, intègre les agents là où le travail se fait et prend en charge l’exécution des campagnes, du brief à la mise en ligne.

L’IA n’a pas simplifié le marketing. Elle l’a compliqué.

L’IA devait alléger le travail des équipes marketing. Elle a surtout créé de nouvelles formes de complexité, sur deux fronts à la fois. Côté marché, elle rebat les cartes de la découverte et de la décision. Le funnel sur lequel les équipes ont bâti leurs plans et leur attribution correspond de moins en moins aux parcours réels des clients. Côté entreprise, la stack n’a jamais autant grossi. Des dizaines d’outils, achetés un par un pour régler chacun un problème, en créent un plus gros une fois réunis. Chacun a reçu son copilote : très utile entre ses quatre murs, aveugle au reste. Aucun ne partage le contexte des autres. Résultat : un marketing plus dur à piloter et des résultats plus difficiles à prouver, alors que les équipes doivent justifier leur impact plus vite qu’avant, avec davantage d’outils, de pression budgétaire et de coordination. Ibexa propose une autre façon de travailler : le marketing agentique.

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L’Ibexa Agentic Marketing Platform

Un assistant IA généraliste répond à des questions. Les agents d’Ibexa, eux, agissent directement dans les outils déjà en place : ils vont chercher la donnée, rédigent et traduisent les contenus, publient les pages, ajustent les campagnes. La plateforme réunit ces agents dans un même environnement et les fait travailler sur l’ensemble de la stack, avec plus de 200 outils marketing connectés. Rien à reconstruire, aucun programme IA à lancer sur plusieurs trimestres avant d’en voir les effets. Elle reste ouverte côté modèles : chaque équipe connecte le LLM qui respecte les règles d’usage de l’IA définies par son organisation. De quoi évoluer sans dépendre d’un modèle unique. Chaque agent travaille avec le contexte de l’entreprise : plateforme de marque, tone of voice, cibles, positionnement. Les résultats ressemblent donc à l’équipe qui les produit, pas à une sortie générique. Et là où les IA grand public sont conçues pour tout faire, chaque agent de la plateforme est conçu pour le marketing, entraîné sur des process marketing, encadré par les règles que l’équipe fixe elle-même. Personne ne part de zéro : l’entreprise dispose d’agents prêts à l’emploi ou peut créer les siens et en définir elle-même les limites.

Le gain est immédiat. Une landing page produit sort en 15 à 30 minutes au lieu de 2 à 5 jours. Une localisation prend quelques minutes, là où il fallait compter plusieurs jours, délais d’agence compris. En pratique : un marketeur demande à un agent de lancer une campagne sur un nouveau marché. L’agent identifie la bonne audience, rédige, adapte les contenus à chaque langue et chaque canal, puis les met en ligne, toujours dans le cadre défini en amont. Le marketeur arbitre le résultat, pas chaque étape.

Un nouveau métier : l’Agentic Marketer

Ce mouvement transforme la boîte à outils du marketeur, et avec elle son métier et les compétences qu’il exige. L’Agentic Marketer orchestre une équipe d’agents. Il fixe le résultat attendu, pilote l’ensemble de l’opération et apporte le jugement qu’aucun agent ne possède, en tranchant sur ce que la marque doit dire, sur ce qui vaut la peine d’être produit et sur ce qui est bon. Les agents prennent l’exécution en charge et le marketeur reste l’auteur du travail. Le métier s’élargit et se recentre sur ce que seul un humain sait faire. À mesure que les agents absorbent l’opérationnel, devenir Agentic Marketer est ce qui rend une carrière marketing solide. La plateforme est faite pour ça, avec un contexte partagé sur toute la stack, des agents qui vont au bout du travail au lieu de se contenter de suggérer, et un curseur que l’équipe règle elle-même pour décider où le jugement humain compte vraiment. L’opérationnel confié aux agents, les marketeurs récupèrent du temps pour la création, la stratégie et la construction d’une marque qui fait la différence.

« L’Inbound Marketing est devenu la compétence de référence pour générer ses propres leads. Nous pensons que le marketing agentique sera la suivante », déclare Bertrand Maugain, CEO d’Ibexa. « Cette plateforme est là pour y emmener les marketeurs. »

Européenne, ouverte et faite pour inspirer confiance

L’Ibexa Agentic Marketing Platform est développée en Europe, avec la gouvernance intégrée dès les fondations. Les marketeurs définissent le cadre de chaque agent et gardent la visibilité sur tout ce que les agents font pour eux, des contenus aux emails, des recommandations aux campagnes de gamification et au reste des activités clés. Les agents exécutent et les humains décident. Chaque exécution est traçable, rattachée à l’identité et aux droits de celui qui l’a lancée, et adossée à un budget.

« Le contrôle et la gouvernance doivent rester entre les mains de ceux qui font le travail. C’est encore plus vrai quand on parle d’activation de données et d’IA », poursuit Bertrand Maugain. « C’est la façon européenne de faire, et c’est pourquoi la plateforme laisse chacun choisir son LLM et voir exactement ce que fait chaque agent. »

Ce choix inclut les modèles propriétaires, privés et européens. Le client connecte le modèle auquel il fait confiance et garde la main sur sa plateforme, son contexte et ses workflows. Sa plateforme lui appartient, son choix de modèle aussi.

« Pour la première fois, un marketeur peut faire entrer des agents IA dans son quotidien et leur confier une campagne, de l’idée à la mise en ligne », explique Grégory Becue, Chief Product Officer d’Ibexa. « La valeur est immédiate. Les agents travaillent dans les outils déjà en place, font disparaître la coordination répétitive et libèrent du temps pour la créativité, la stratégie et la croissance. »

« Nous voulons que les marketeurs prennent plaisir à travailler avec des agents », conclut Bertrand Maugain. « Chacun mérite de rester créatif, d’être stratégique et de faire grandir son entreprise pendant que l’IA absorbe le répétitif. Accompagner l’Agentic Marketer, c’est exactement ce qui nous motive. »

La suite

L’Ibexa Agentic Marketing Platform sort aujourd’hui en bêta. Un groupe restreint de clients y accède en avant-première et contribue à la façonner d’ici la disponibilité générale. Les candidatures à l’Early Adopters Programme dépassent largement le nombre de places ouvertes, signe que les équipes marketing veulent passer à la vitesse supérieure sur l’IA et l’agentique. Les demandes de démo sont ouvertes dès aujourd’hui. Le 12 janvier 2027, la plateforme sera disponible pour tous, et l’invitation à devenir Agentic Marketer avec elle.