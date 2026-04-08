Le marché mondial des semi-conducteurs devrait atteindre 1.320,2 milliards de dollars en 2026, contre 805,3 milliards en 2025, selon Gartner. Le cabinet anticipe ainsi une croissance annuelle de 64%, qu’il présente comme la plus forte enregistrée par le secteur depuis deux décennies.

Cette envolée serait portée à la fois par la demande en composants pour l’intelligence artificielle, par les dépenses des hyperscalers dans les infrastructures associées, et par la flambée des prix de la mémoire.

Rajeev Rajput, analyste chez Gartner, estime ainsi que « la forte demande en capacités de traitement IA, en réseaux et en alimentation pour les datacenters, ainsi que l’inflation des prix de la mémoire doit permettre au secteur d’enregistrer une troisième année consécutive de croissance à deux chiffres en 2026. »

Le principal ressort de cette envolée viendrait de la mémoire. Gartner prévoit que les revenus de ce segment passeront de 216,3 milliards de dollars en 2025 à 633,3 milliards en 2026, soit quasiment un triplement en un an. Sur la même période, le reste du marché progresserait de 589 à 686,9 milliards de dollars. Au total, le cabinet table sur un marché à 1.554,5 milliards de dollars en 2027, soit un quasi doublement sur deux ans.

Cette flambée est directement liée à une tension durable sur les prix. Gartner prévoit une hausse annuelle de 125% pour la DRAM et de 234% pour la NAND flash en 2026. Le cabinet ne voit pas de véritable détente avant la fin de 2027. Rajeev Rajput avertit que cette « memflation » pourrait « détruire, ou au moins retarder, la demande non liée à l’IA jusqu’en 2028. »

Les semi-conducteurs liés à l’IA devraient eux représenter 30% du marché total en 2026. Gartner souligne que les dépenses des hyperscalers dans les infrastructures d’IA devraient encore croître de plus de 50% cette année, tirant la demande en accélérateurs, qu’il s’agisse de GPU ou de puces spécialisées non-GPU.

Ces nouvelles projections amplifient la trajectoire déjà décrite en début d’année. En janvier, Gartner anticipait alors un marché 2025 à 793 milliards de dollars, en hausse de 21%, porté par les processeurs d’IA et la mémoire HBM. Sa mise à jour d’avril rehausse désormais la base 2025 à 805,3 milliards de dollars avant le bond attendu en 2026.

L’évolution reflète aussi un marché toujours plus polarisé. La croissance annoncée est spectaculaire, mais elle repose d’abord sur les infrastructures d’IA et sur la tension persistante sur les mémoires, davantage que sur un redémarrage homogène de l’ensemble des segments du secteur.