Dynatrace annonce l’acquisition de Bindplane, spécialiste des pipelines de télémétrie fondés sur des standards ouverts. Pour le champion des plateformes d’observabilité, cette opération vise à répondre à une évolution de fond du marché. Avec l’essor des architectures cloud natives et du développement piloté par l’IA, les volumes de télémétrie explosent, ce qui fait de la collecte, de l’optimisation et de l’acheminement des logs, métriques et traces un maillon de plus en plus critique.

Basée à Grand Rapids, dans le Michigan, Bindplane se positionne justement sur cette couche en amont des plateformes d’analyse et de sécurité. Son offre, bâtie sur le cadre d’observabilité open source OpenTelemetry, vise à unifier et optimiser les données d’observabilité, avec des fonctions de collecte, de traitement et de routage des flux. L’éditeur met en avant la réduction des coûts d’observabilité, la liberté d’acheminer la télémétrie vers différentes destinations et une logique de limitation du verrouillage fournisseur.

Avec ce rachat, Dynatrace ajoute à sa plateforme une brique chargée d’optimiser les flux de télémétrie au plus près de leur source. Le groupe explique que la technologie de Bindplane permettra d’améliorer la qualité des données, de réduire les coûts d’ingestion et de renforcer la conformité grâce à la suppression, au masquage et au chiffrement des données sensibles. Dynatrace y voit aussi un moyen d’accélérer sa feuille de route en gestion et analyse des logs, avec une capacité d’ingestion élargie et la prise en charge d’un plus grand nombre de sources.

Le montant de l’opération n’a pas été divulgué. Dynatrace prévoit de la finaliser avant la fin du mois d’avril et indique qu’elle ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les résultats de son prochain exercice fiscal.

Dans une note aux investisseurs, BNP Paribas Equity Research estime le chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) de Bindplane à 10 millions de dollars. Selon l’analyste Andrew DeGasperi, cette acquisition devrait accélérer l’activité Logs de Dynatrace, qui pesait déjà 100 millions de dollars d’ARR au dernier exercice 2025 et avait alors doublé sur un an. Une activité toutefois en phase d’envol au regard de l’ARR global de 1,7 milliard de dollars de Dynatrace fin 2025.