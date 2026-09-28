Combodo présente iTop 3.3, une nouvelle version articulée autour de trois priorités : préparer la plateforme aux futurs usages de l’IA, enrichir la connaissance du système d’information et offrir une expérience plus simple et flexible aux utilisateurs et aux équipes IT.

Une plateforme prête pour l’IA

Assistance au diagnostic, recherche intelligente, analyse des incidents, synthèse d’informations ou automatisation : l’IA ouvre de nouvelles perspectives pour l’ITSM. Dans ce contexte, iTop 3.3 propose un socle complet permettant de connecter différents LLM, d’assurer la sécurité d’accès aux données et de préparer la mise en place de fonctionnalités d’IA.

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Une expérience utilisateur modernisée

Le portail utilisateur affiche un nouveau look avec un design plus moderne et une UX optimisée pour offrir davantage de confort et de fluidité au quotidien. La console bénéficie également d’une navigation repensée et d’une présentation enrichie des éléments de configuration, facilitant notamment l’analyse d’impact. Enfin, le catalogue de services évolue avec une présentation améliorée et un tableau de bord dédié aux Service Managers.

Une CMDB adaptée aux SI modernes

iTop 3.3 intègre la gestion des containers et des flux de données, ainsi que de nouvelles informations sur la fin de vie des matériels et des systèmes d’exploitation. Ces évolutions permettent de mieux documenter les dépendances du SI et, face à un incident ou un changement, d’identifier plus rapidement les services, applications et composants potentiellement impactés. La CMDB devient ainsi un véritable outil de compréhension du système d’information, tout en constituant un socle essentiel pour les futurs usages d’automatisation et d’IA.

Plus de flexibilité pour partager la connaissance

iTop 3.3 apporte également davantage de souplesse dans l’accès à la plateforme. L’accès en lecture seule à la console est désormais natif, permettant à davantage d’équipes de consulter les informations du SI sans pouvoir les modifier.

Les organisations peuvent ainsi partager plus largement la connaissance sur leurs applications, infrastructures et dépendances, tout en conservant la maîtrise des données.

Delphine Coille, Product Manager chez Combodo «. iTop 3.3 pose les fondations d’une solution ITSM prête à accompagner les transformations à venir, en s’appuyant sur des données plus riches, davantage de contexte et de nouveaux usages progressivement rendus possibles par l’intelligence artificielle.»