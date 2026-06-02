Camunda annonce aujourd’hui ProcessOS, une nouvelle couche d’intelligence pour sa plateforme d’orchestration agentique. L’annonce a été faite lors de l’édition annuelle de CamundaCon, la plus grande conférence mondiale consacrée à l’orchestration agentique, devant 1 200 dirigeants et experts techniques venus de 25 pays.

The Great Process Re-Engineering

L’adoption de l’IA dans les opérations d’entreprise stagne au niveau de l’assistance aux tâches – recommandations, recherche assistée par IA, agents conversationnels sans véritable pouvoir d’action. Les entreprises qui veulent s’imposer dans la décennie à venir doivent aller un cran plus loin : repenser quelles tâches doivent être exécutées – et par qui, agents ou humains. Greffer simplement de l’IA sur des processus existants alourdit la dette technique et organisationnelle, ajoute de la complexité, de la fragilité et des coûts. La transformation des processus avec l’IA au cœur de l’activité doit partir des résultats attendus, et non de la réalité actuelle.

« Chaque processus de votre entreprise est un héritage du passé – conçu pour un monde où l’IA n’existait pas. C’est pourquoi nous entrons aujourd’hui dans la décennie du „grand re-engineering“ : chaque entreprise va se réinventer ou disparaître. Le véritable obstacle n’est pas l’accès à l’IA, mais de savoir où elle a sa place dans votre activité – et de repenser vos opérations et votre architecture d’entreprise autour d’elle. » – Jakob Freund, CEO, Camunda

Présentation de ProcessOS

ProcessOS ajoute une couche d’intelligence alimentée par l’IA à la plateforme d’orchestration agentique éprouvée de Camunda, qui traite chaque jour des millions d’instances de workflow pour certaines des plus grandes entreprises mondiales.

Découvrir les processus métier existants à partir des connaissances et des données opérationnelles déjà disponibles.

les processus métier existants à partir des connaissances et des données opérationnelles déjà disponibles. Repenser les processus hérités pour exploiter l’IA de manière stratégique et redéfinir leur fonctionnement dans un monde où l’IA est au cœur de l’activité, en partant de résultats définis.

les processus hérités pour exploiter l’IA de manière stratégique et redéfinir leur fonctionnement dans un monde où l’IA est au cœur de l’activité, en partant de résultats définis. Améliorer en continu les processus au regard des indicateurs clés de performance.

ProcessOS s’appuie sur les dernières avancées du développement logiciel agentique pour générer et modifier des solutions globales basées sur les processus – y compris les processus agentiques, les intégrations, le mapping des données, les prompts d’agents, les décisions et les formulaires d’interface utilisateur – en s’appuyant sur un catalogue d’extensions en constante expansion dans le Camunda Marketplace.

« La même transformation qui s’opère dans le développement logiciel arrive maintenant aux opérations métier. Auparavant, les développeurs écrivaient chaque ligne de code. Aujourd’hui, l’IA en écrit une part croissante. Les processus métier sont les prochains. Avec ProcessOS, vous décrivez le résultat souhaité en langage naturel – et ProcessOS crée le processus, le déploie et l’optimise en continu sur la base des résultats métier que vous avez définis. » – Daniel Meyer, CTO, Camunda

ProcessOS entretient une base de connaissances et un catalogue de modèles de conception, d’intégrations, de politiques et de procédures qui s’enrichit à mesure que les organisations apportent davantage de processus sur la plateforme. Le système apprend ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné, et développe une compréhension de plus en plus précise du fonctionnement spécifique de chaque entreprise.

Conçu pour un déploiement en entreprise, ProcessOS garantit une gouvernance et un contrôle complets :

Vérification by design : les modèles de processus visuels montrent clairement quelles étapes sont exécutées par l’IA, dans quelles conditions, et lesquelles impliquent des humains.

les modèles de processus visuels montrent clairement quelles étapes sont exécutées par l’IA, dans quelles conditions, et lesquelles impliquent des humains. Intervention humaine pour toute modification : chaque modification d’un processus est revue et approuvée par des humains avant d’arriver en production.

chaque modification d’un processus est revue et approuvée par des humains avant d’arriver en production. Réutilisation et apprentissage intégrés : ProcessOS privilégie les modèles de processus et les connecteurs validés, et s’améliore à chaque retour humain.

ProcessOS est conçu pour fonctionner avec les environnements technologiques existants dans l’entreprise (ERP, CRM, systèmes bancaires centraux, systèmes de gestion des sinistres) en tant que couche ouverte d’orchestration et d’intelligence – et non en remplacement de ces systèmes.

Disponibilité

ProcessOS est disponible en accès anticipé pour des entreprises sélectionnées à partir d’aujourd’hui. Les organisations peuvent manifester leur intérêt pour y participer sur camunda.com/process-os.

ProcessOS fonctionne nativement sur AWS, avec une intégration approfondie dans Amazon Bedrock et Amazon Bedrock AgentCore pour les modèles de fondation, la mémoire des agents, l’identité et les services de passerelle. Camunda est disponible sur AWS Marketplace avec des architectures de référence prêtes pour la production pour Amazon EKS, ECS et EC2. Le partenariat de Camunda avec AWS a été récompensé par le prix Rising Star Technology Partner of the Year lors de l’AWS Partner Summit à Hambourg le 19 mai 2026.