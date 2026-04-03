Après avoir finalisé le rachat de Bull auprès d’Atos pour 404 millions d’euros le 31 mars dernier, l’Etat français annonce l’ouverture de 500 postes au sein de la société nouvellement acquise. Parmi les profils recherchés : des expert·e·s en R&D, des data scientists et des spécialistes HPC‑IA, ainsi que des talents destinés à renforcer les équipes de services, les fonctions support et les équipes commerciales pour accompagner la croissance de l’entreprise.

L’annonce précise que ces recrutements permettront d’accélérer les programmes d’innovation et les priorités stratégiques de Bull, « notamment sur les composants clés et au service de ses programmes phares en HPC‑IA‑quantique, tout en renforçant son expertise en matière de plateformes Data & AI et de cas d’usage en intelligence artificielle ».

« Je me réjouis du renouveau de Bull et de l’annonce de 500 recrutements en 2026, dont une part importante bénéficiera au site des Clayes-sous-Bois », déclare Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique. « Ces embauches répondent à un enjeu majeur : celui de développer en France les compétences d’avenir dont nous avons besoin pour garantir notre souveraineté technologique ».

Bull emploie à présent plus de 3.000 personnes, dont environ la moitié en France. 300 d’entre elles sont data scientists. La société s’appuie sur quatre centres de recherche dans le monde, consacre 13% de son chiffre d’affaires à la R&D et détient plus de 1.600 brevets. Elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 720 millions d’euros en 2025.