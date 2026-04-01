Bloom Analytics recrute Damien Viel au poste de PDG, en remplacement de Jean-Yves Naouri.

Fondée en 2017 par Bruno Breton, l’ancien directeur du pôle digital et social media de Bolloré Media, et Alexander Polonsky, diplômé en mathématiques appliquées et en neurosciences du MIT et de Stanford, Bloom Analytics ambitionne de lutter contre la désinformation. L’agence est principalement détenue par Dassault Systèmes et SwissCom. Elle se spécialise dans l’analyse des réseaux sociaux via une plateforme alimentée par de l’IA.

« Je suis honoré de la confiance que les actionnaires et Bruno Breton m’accordent », se félicite Damien Viel. « Bloom est une société remarquable, dotée de technologies, d’équipes et d’un positionnement souverain sans équivalent en Europe. Mon engagement au capital est le reflet de ma conviction dans le projet. Nous avons une responsabilité à la hauteur des enjeux – et j’aborde cette mission avec fierté ».

Damien Viel est diplômé de l’ESSEC. Fort de plus de vingt ans d’expérience dans la tech et les médias, il était Chief Digital & Marketing Officer de Banijay depuis 2023. Avant cela, il était le directeur général de Twitter France entre 2015 et fin 2022. Auparavant, il était directeur des ventes de YouTube en EMEA.

« Son expérience, sa vision stratégique et sa compréhension des grands écosystèmes technologiques et médiatiques seront des atouts précieux pour accompagner la transmission engagée et conduire l’entreprise dans sa prochaine phase de développement », déclare Bruno Breton, dans un communiqué. Ce dernier prend la tête du Conseil d’administration de la société qu’il a co-fondée.