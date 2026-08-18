Anthropic continue d’accélérer à l’approche de son introduction en Bourse. Le créateur de Claude a dépassé 65 milliards de dollars de revenus annualisés fin juillet, contre 47 milliards en mai et environ 9 milliards fin 2025, selon des sources proches du dossier recueillies par Bloomberg et CNBC. Il s’agit d’un run rate, c’est-à-dire d’une extrapolation sur douze mois du rythme d’activité atteint à un instant donné.

Ce nouveau chiffre intervient quelques jours après la publication par Bloomberg d’éléments beaucoup plus significatifs sur les comptes réels d’Anthropic. Selon des documents communiqués à des investisseurs potentiels, la société aurait réalisé plus de 11,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2026, contre 787 millions un an auparavant, soit une progression supérieure à quatorze fois. Le chiffre d’affaires du premier trimestre s’était élevé à 4,73 milliards de dollars, ce qui porte les revenus du premier semestre à environ 16,2 milliards de dollars.

Autre évolution importante en vue de l’IPO : Anthropic aurait dégagé au deuxième trimestre un résultat opérationnel ajusté positif. Ces chiffres restent préliminaires. Anthropic ne publie pas encore de comptes trimestriels audités comme une entreprise cotée.

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Cette communication financière s’inscrit directement dans la préparation de son entrée en Bourse. Anthropic a déposé confidentiellement son projet d’introduction auprès des autorités américaines début juin. La société travaille notamment avec Morgan Stanley, Goldman Sachs et JPMorgan sur l’opération. Sa dernière levée de fonds, bouclée fin mai, avait apporté 65 milliards de dollars et porté sa valorisation post-money à 965 milliards de dollars, contre 380 milliards de dollars en février.

Depuis, les attentes sont encore montées. Selon le Financial Times, certains investisseurs d’Anthropic tablent désormais sur une introduction dès octobre 2026 avec une valorisation pouvant atteindre ou dépasser 2.000 milliards de dollars. Reuters rapporte de son côté que les banques et investisseurs impliqués dans la préparation de l’opération utilisent notamment une projection de 190 à 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2028 pour établir leurs modèles de valorisation.

Le passage de 47 à plus de 65 milliards de dollars de revenus annualisés en seulement deux mois vient donc conforter le récit de très forte croissance qu’Anthropic présente aux investisseurs. Mais la valorisation de l’entreprise reposera également sur sa capacité à transformer cette croissance en rentabilité durable, alors que l’entraînement et l’exploitation de ses modèles nécessitent toujours des investissements considérables.