Constellation vient d’obtenir le niveau Platinum de CyberVadis à l’issue de sa première évaluation par l’organisme spécialisé dans la notation de la maturité cyber des entreprises. Avec un score de 961 sur 1.000, l’ESN franchit d’emblée le seuil de 950 points requis pour accéder au plus haut niveau de distinction.

Cette évaluation vient compléter la démarche ISO 27001 du groupe. Elle porte notamment sur la protection des données, la continuité d’activité, la gestion des incidents et la maîtrise des risques liés aux tiers. Constellation met également en avant les dispositifs opérés par sa filiale Login Sécurité autour de la détection et de la réponse aux menaces.

Créé en 2016, Constellation accompagne principalement les PME et ETI sur les infrastructures et le cloud, la cybersécurité, les réseaux et la connectivité, ainsi que la transformation métier. Le groupe revendique aujourd’hui 800 collaborateurs, plus de 1.500 clients et 212 M€ de chiffre d’affaires.

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Fondé en 2018 dans le giron d’EcoVadis avant de devenir indépendant en 2022, CyberVadis est spécialisé dans l’évaluation de la maturité cybersécurité des entreprises et du risque lié aux tiers. Son dispositif repose sur un questionnaire adapté au profil de l’organisation et sur l’examen de preuves documentaires. La médaille est valable douze mois et doit donc être renouvelée.

« Cette évaluation récompense un travail continu pour renforcer nos processus, faire progresser nos pratiques et ancrer une véritable culture de la sécurité au sein de nos équipes, traduisant notre engagement collectif au service d’une confiance numérique durable», commente dans un communiqué Etienne Besançon, Président fondateur du groupe Constellation.

Chez Constellation, l’exercice a aussi été perçu comme un moyen de challenger les pratiques internes. La directrice qualité du groupe souligne notamment sur Linkedin la complémentarité des expertises mobilisées et cite parmi les sujets examinés la maîtrise des usages de l’intelligence artificielle.

Il n’existe pas de liste publique exhaustive des entreprises distinguées par CyberVadis. Plusieurs acteurs ont toutefois communiqué sur l’obtention du niveau Platinum en 2026, parmi lesquels SCC France, Körber ou Photon.