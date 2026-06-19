Netskope renforce son dispositif à destination des fournisseurs de services managés. L’éditeur annonce le lancement de Catalyst MSP/SP, un nouveau programme conçu pour aider ses partenaires à commercialiser plus rapidement des offres SASE managées, avec des modèles tarifaires simplifiés et plus flexibles.

La principale nouveauté tient au lancement de Netskope Partner Orchestrator, une console en libre-service qui permet selon l’entreprise de créer des environnements clients prêts pour la production en moins de quinze minutes. L’outil couvre l’ensemble du portefeuille Netskope One SASE et AI Security, avec des contrôles d’accès multi-tenant destinés aux MSP opérant plusieurs clients, mais aussi à leurs sous-partenaires, intégrateurs ou revendeurs.

Netskope met également l’accent sur l’économie du modèle MSP. Catalyst comporte les trois niveaux de partenariat (Foundation, Ascent et Summit), donnant accès à des remises progressives, au support 24/7, à la portabilité des licences entre clients, à des formations, ainsi qu’à des services d’accompagnement au déploiement. L’objectif est de réduire les frictions opérationnelles et de permettre aux partenaires d’adapter plus facilement les licences aux évolutions de leur parc client.

Ce lancement intervient dans un contexte porteur pour les MSP, alors que les dépenses de cybersécurité continuent de progresser et que les entreprises privilégient de plus en plus les plateformes SASE mono-fournisseur pour simplifier leurs opérations. Selon Gartner, 50% des nouveaux déploiements SASE devraient reposer sur une plateforme mono-fournisseur d’ici 2028, contre 30% en 2025. Une opportunité importante pour les partenaires, à condition de pouvoir industrialiser rapidement leurs offres, opérer à grande échelle et préserver leurs marges.

Une tendance qui bénéficie aussi à Netskope. Sur son premier trimestre fiscal 2027 clos fin avril, l’éditeur a vu son chiffre d’affaires progresser de 28% sur un an à 201,6 M$, tandis que ses revenus récurrents annuels (ARR) ont atteint 845 M$, en hausse de 29% sur un an.

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