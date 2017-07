NetApp lance son programme BaaS (Back up As a Service), déjà opérationnel dans d’autres pays d’Europe dont le Royaume-Uni, en France. Son premier partenaire certifié est Stordata, qui a reçu le label de qualité NetApp destiné à garantir une gestion sans faille des données. Par ailleurs, en lien avec la GDPR qui entrera en application en mai 2018, le programme certifie la protection des données personnelles hébergées en France.

« En choisissant une solution de sauvegarde en ligne auprès d’un partenaire agréé NetApp, nos clients font le choix d’une solution complète rigoureusement testée selon plus de 100 critères stricts, et certifiée NetApp. Les clients peuvent sauvegarder et récupérer leurs données en quelques minutes même s’ils possèdent une infrastructure de stockage interne hétérogène. Une fois le partenaire sélectionné, l’utilisation simple et rapide permet aux clients de réduire leurs coûts qui peuvent devenir très élevés si les données ne sont pas correctement gérées », précise le spécialiste du stockage dans un communiqué.

« A l’ère de la digitalisation où les données sont au cœur de la stratégie de nos clients, les maîtriser est un enjeu essentiel. Stordata dont le back up fut son premier métier est un expert de la gestion des données ce qui lui offre toute légitimité pour aider les clients à construire les infrastructures IT innovantes de demain », commente dans le document Bruno Picard, directeur commercial de NetApp.

Des collaborations futures avec Asema et Jaguar Networks sont prévues.