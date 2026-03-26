Avec le recrutement il y a quelques jours de Tims, entreprise lyonnaise de 80 salariés réalisant 15 M€ de chiffre d’affaires annuel, Séquence Informatique envoie un double message au marché. Le groupement de prestataires de services numériques confirme d’abord qu’il continue de recruter activement. Longtemps cantonné à une vingtaine d’adhérents, il atteint désormais désormais 46 adhérents – un doublement réalisé en l’espace de cinq ans – et est en passe de franchir le cap des cinquante cette année.

Seconde confirmation : son pouvoir de séduction ne se limite plus à quelques petites structures isolées mais à des entreprises de bonne dimension, sensibles à son modèle de distribution indépendante, qui permet de participer à une structure commune tout en restant hors des grands réseaux intégrés, comme le note son président Olivier Marty (photo).

Au-delà de son modèle, le succès du groupement est directement imputable à son actuelle équipe de direction et aux différents chantiers de modernisation qu’elle a entrepris depuis 2023. Elle a d’abord mené un travail de sécurisation de son cadre de fonctionnement en abandonnant le statut de SA au profit de la SAS à capital variable pour simplifier l’entrée de nouveaux associés – l’ancien statut était un « enfer juridique » –, et en faisant réécrire les statuts, le règlement intérieur et la documentation contractuelle afin de formaliser des règles qui relevaient jusque-là largement de la coutume. Une simplification et une clarification qui s’imposaient dans un groupement en expansion et marqué par le départ à la retraite de ses adhérents historiques.

Autre réalisation mise au crédit de l’équipe dirigeante : l’aboutissement du projet de centrale d’achat. Opérationnelle depuis juin 2025, elle centralise les commandes, mutualise les volumes, automatise les échanges avec les grossistes et donne au groupement un poids de négociation supérieur. À fin 2025, elle représentait déjà environ 2 millions d’euros de flux cumulés. À terme 20 millions d’euros d’achats devraient transiter via la centrale, soit la moitié des 40 millions d’euros d’achats annuels cumulés du groupement chez les grossistes.

Il en va de même pour le GIE monté avec Hexapage. Initié en 2023 mais opérationnel que depuis 2025, il sert à mutualiser des moyens humains, logiciels et opérationnels entre les deux groupements, tout en laissant à chacun son indépendance. Cette organisation, potentiellement ouverte à d’autres groupements, a déjà permis à Séquence de lancer sa propre centrale de financement et de commencer à bâtir d’autres services mutualisés, comme une plateforme de recrutement ou un CE mutualisé.

Enfin, partant du constat que Séquence était historiquement surtout un groupement de dirigeants, l’équipe de direction actuelle a cherché à impliquer plus largement les cadres dirigeants des adhérents. Elle s’emploie à faire vivre des commissions régionales, organise des réunions de directeurs techniques en région et le forum annuel lui-même a été repensé dans cette logique avec la présence des responsables commerciaux et des responsables achats en plus de celle des dirigeants.