Econocom annonce des résultats mitigés concernant le premier trimestre de son exercice 2026. Le chiffre d’affaires trimestriel de l’ESN franco-belge demeure stable, à 679 millions d’euros, contre 680 millions d’euros l’année précédente. Il a baissé de 1,9% en termes de croissance organique, dans un contexte de chaîne d’approvisionnement tendue.

« Dans un contexte évolutif marqué par des tensions sur les chaînes d’approvisionnement et l’actualité géopolitique, notre chiffre d’affaires reflète à la fois les défis de notre secteur et la résilience du groupe Econocom, bénéficiant de sa diversification entre ses activités ainsi que de sa présence sur les principales géographies européennes », commente Angel Benguigui, le PDG d’Econocom (cf. photo), dans un communiqué. « Conformément au plan One Econocom, nous avons également approfondi notre programme visant à améliorer notre profitabilité, notamment via des offres à plus forte valeur ajoutée et à accroître la génération de cash-flow ». Ce programme comprend notamment le renforcement de sa force de vente et l’amélioration de son efficacité grâce à une meilleure coordination des équipes, des ressources, des systèmes informatiques et des achats.

Le pôle Financement (TMF) de l’entreprise a été le plus touché. Son chiffre d’affaires est de 216 millions d’euros, en baisse de 13,7% par rapport aux 250 millions d’euros à la même période l’année dernière.

Son pôle Services a reculé de 4,6% à 132 millions d’euros contre 138 millions d’euros au 1er trimestre de l’exercice 2025, en partie en raison de résiliations de contrats prévues.

Toutefois, l’entreprise se maintient à flot grâce à son activité Produits et solutions (P&S) qui progresse de 13,6% pour atteindre 331 millions d’euros. Ce pôle a enregistré une croissance organique de 9%, alimentée par la demande anticipée liée à la pénurie d’approvisionnement, avec une hausse supplémentaire de 4,6% due aux récentes acquisitions réalisées à travers l’Europe. Ces 12 derniers mois, elle a racheté ICT AG en Allemagne, Avanzia en Espagne et Image Supply Systems Audio Visual (ISSAV) en Irlande. Elle a également achevé l’intégration de Smartcomm au Royaume-Uni.

Le groupe visait initialement un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros d’ici 2028 mais il table désormais sur une croissance annuelle de 2% à 3% entre 2026 et 2028.