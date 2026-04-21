Apple a officialisé le passage de relais entre Tim Cook et John Ternus. Actuel vice-président senior de l’ingénierie matérielle, John Ternus prendra la direction générale de l’entreprise le 1er septembre 2026. Cette transition, validée par le conseil d’administration, consacre le choix d’un dirigeant issu du cœur du développement produit pour piloter la prochaine phase du groupe.

Tim Cook, en poste depuis 2011, ne quitte pas pour autant Apple. Il deviendra président exécutif du conseil d’administration, un rôle qui lui permettra de rester au sommet de la gouvernance du groupe au moment où celui-ci doit négocier un nouveau cycle technologique dominé par l’intelligence artificielle.

Âgé de 50 ans, John Ternus travaille chez Apple depuis 2001. Il a pris en 2021 la responsabilité de l’ingénierie matérielle et a participé au développement de plusieurs lignes majeures du groupe, dont les Mac, iPhone, iPad, Apple Watch et AirPods.

« John Ternus possède l’esprit d’un ingénieur, l’âme d’un innovateur et le cœur d’un dirigeant intègre et honorable. Visionnaire, ses contributions à Apple au cours des 25 dernières années sont déjà innombrables, et il est sans aucun doute la personne idéale pour mener Apple vers l’avenir », a souligné Tim Cook dans un communiqué.

Le bilan de Tim Cook est celui d’un changement d’échelle spectaculaire. Sous sa direction, Apple a quadruplé ses revenus pour atteindre plus de 416 milliards en 2025. L’entreprise a aussi été l’une des trois premières au monde à dépasser une valorisation de 4.000 milliards de dollars.

Pour remplacer John Ternus dans l’organigramme opérationnel, Apple a nommé Johny Srouji directeur du matériel. Jusqu’ici vice-président senior des technologies matérielles, il récupère la supervision de l’ingénierie matérielle en plus de celle des équipes chargées des technologies matérielles. Figure clé de la stratégie Apple Silicon, il voit ainsi son périmètre encore renforcé.

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