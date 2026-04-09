TD Synnex étend à l’Europe son accord de distribution avec Arista Networks. Déjà actif avec l’équipementier réseau américain dans plusieurs pays dont la France, l’Espagne, le Portugal et l’Allemagne, le grossiste élargit ainsi l’accès de ses partenaires européens aux offres d’Arista pour les environnements IA, les datacenters, les campus et les infrastructures de routage. L’opération permet à TD Synnex de muscler son portefeuille réseau avec un fournisseur en forte dynamique.

Cette extension intervient en effet alors qu’Arista cherche à élargir son terrain de jeu au-delà de ses positions historiques dans les architectures de datacenter. Le groupe a bouclé son exercice 2025 sur un chiffre d’affaires de 9 milliards de dollars, en hausse de près de 30% et revendique désormais plus de 150 millions de ports livrés.

Le mouvement s’inscrit aussi dans une offensive plus large sur les réseaux d’entreprise. Arista pousse davantage ses offres campus, succursales et WAN, un repositionnement renforcé par le rachat du portefeuille SD-WAN VeloCloud à Broadcom annoncé à l’été 2025.

Pour ses partenaires, TD Synnex met en avant un accompagnement commercial, technique et de formation destiné à faciliter l’intégration de ces offres dans les projets d’infrastructure de nouvelle génération.

« Donner à nos partenaires l’accès au portefeuille d’Arista, leur permet de proposer des solutions réseaux, d’automatisation et de sécurité de niveau entreprise, sans complexité, tout en bénéficiant de l’innovation et de la fiabilité qui font la réputation du constructeur », déclare Sam Paris,responsable Sécurité, Réseaux & Communications Europe chez TD Synnex.

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