La start-up parisienne Mobioos, spécialisée dans la contextualisation des données par l’IA, annonce une levée de fonds de 1,5 million de dollars menée par Bombelli Ventures. La deeptech entend ainsi accélérer le déploiement de sa plateforme en Europe et préparer son entrée sur le marché étasunien. Pour cela, elle prévoit de renforcer ses effectifs – de 10 personnes actuellement – en embauchant une personne pour assurer sa direction commerciale dans la région EMEA, ainsi que des expert·e·s en IA sur la partie R&D et des personnes dédiées à la vente aux Etats-Unis.

Composée des produits Fusion et Forge, la plateforme de Mobioos crée une ‘Enterprise Context Layer’, une couche de contexte reliant connaissances métier, processus, données opérationnelles, intentions commerciales et actifs logiciels. Elle contribue ainsi à réduire les hallucinations des lA et améliorer la pertinence des réponses d’agents IA.

Son fondateur et CEO, Zaak Chalal (cf. photo), revendique actuellement 250.000 dollars de revenus récurrents annuels pour sa jeune pousse, 18.800 installations de son Proof of Concept en 11 mois et plus de 200.000 prospects sur liste d’attente.

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