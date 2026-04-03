SonicWall a décerné quatre de ses partenaires français à l’occasion de ses Partner Awards 2026. Des récompenses destinées à mettre en avant les partenaires qui se sont distingués par leur niveau d’expertise et d’engagement au cours de l’année écoulée dans le déploiement et l’exploitation des solutions de cybersécurité de l’éditeur.

OMR Infogérance (VFLIT) décroche le titre de partenaire de l’année, Infinigate France celui de distributeur de l’année, tandis que François Leroy, d’Envoliis, est nommé Partner Sales Hero of the Year et Aurélien Paveau, de Prodware, Partner Technical Hero of the Year. Annoncés en janvier, ces prix ont ensuite été remis individuellement aux lauréats.

Pour VFLIT, déjà récompensé lors des éditions 2022, 2024 et 2025, et lauréat du prix du partenaire Platinum de l’année en 2023, cette distinction récompense sa capacité à relayer les nouveaux services de sécurité de l’éditeur et à adopter le modèle MSP. À noter que le niveau de sécurité des solutions SonicWall déployées par VFLIT est certifié « Common Criteria » par un organisme indépendant.

Chez Envoliis, le prix remis à François Leroy vient saluer son implication directe dans un projet de longue haleine portant sur le déploiement d’une centaine de sites, avec remplacement d’un réseau MPLS et migration vers Microsoft 365. Du côté de Prodware, SonicWall dit avoir voulu distinguer l’expertise technique d’Aurélien Paveau, qui s’est démarqué sur un ou plusieurs projets. Enfin, le trophée attribué à Infinigate France comme distributeur de l’année souligne son rôle dans la diffusion et l’animation de l’offre SonicWall sur le marché français.

Ces distinctions interviennent alors que SonicWall a fait évoluer le 12 mars son programme partenaires pour l’aligner sur l’élargissement de son portefeuille, désormais structuré autour d’une approche plus large de plateforme de services de sécurité. L’éditeur a notamment revu ses parcours de certification autour de plusieurs spécialisations – dont la sécurité réseau, la sécurité edge (accès distants) et les services de sécurité managés –, modernisé son offre de formation SonicWall University, renforcé son accompagnement marketing et lancé deux programmes d’accélération.

L’un, baptisé Tier +1, vise à recruter des partenaires travaillant avec la concurrence, en leur proposant de démarrer directement avec un statut équivalent, voire supérieur, à celui dont ils bénéficient chez ses concurrents, avec les remises et l’accompagnement correspondants.

L’autre, baptisé New Deal Registration, vise à renforcer ses leviers de conquête de nouveaux clients avec un dispositif permettant de profiter des remises additionnelles pouvant aller jusqu’à 48 %.

En France, SonicWall indique travailler avec quelques centaines de partenaires. L’enjeu 2026 pour Carlos Lagares, directeur channel France de SonicWall (photo), est d’élargir l’usage de sa plateforme de services auprès de ses partenaires historiques, encore très centrés sur le pare-feu, et de les emmener vers un modèle plus récurrent.