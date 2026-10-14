SASYX Firewall : une approche européenne de la cybersécurité

À mesure que les entreprises accélèrent leur transformation numérique, la cybersécurité ne se limite plus à protéger les systèmes d’information contre les cyberattaques. Elle devient également une question de maîtrise, de contrôle et de souveraineté. Données sensibles, applications métiers, infrastructures cloud, accès distants et échanges intersites : les organisations doivent aujourd’hui savoir précisément où sont leurs données, qui peut y accéder et quelles technologies assurent leur protection. Dans ce contexte, le firewall constitue un composant stratégique de l’architecture de sécurité.

La souveraineté numérique, un enjeu de cybersécurité

La souveraineté numérique désigne la capacité d’une organisation ou d’un État à conserver la maîtrise de ses infrastructures, de ses données et des technologies qui les protègent.

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Pour les entreprises, cette maîtrise répond à plusieurs enjeux :

réduire les dépendances technologiques ;

mieux contrôler les données et les flux réseau ;

renforcer la résilience des infrastructures ;

disposer d’une meilleure visibilité sur les mécanismes de sécurité ;

répondre aux exigences réglementaires et de conformité ;

conserver la capacité de faire évoluer son architecture selon ses propres besoins.

La multiplication des environnements hybrides et multi-cloud renforce encore cette problématique. Le périmètre à protéger n’est plus limité au réseau interne : il s’étend aux collaborateurs distants, aux applications SaaS, aux environnements cloud, aux sites interconnectés et aux différents services exposés sur Internet. La souveraineté numérique commence donc aussi par la maîtrise de la sécurité du réseau.

Le firewall : de la protection réseau au contrôle global des accès

Le firewall traditionnel avait principalement pour fonction de filtrer les communications entre différents réseaux selon des règles prédéfinies. Aujourd’hui, les besoins sont beaucoup plus larges. Les entreprises recherchent une sécurité capable de contrôler, analyser et sécuriser les flux, tout en offrant une vision globale de leur environnement.

Un firewall nouvelle génération doit ainsi pouvoir intégrer plusieurs briques de sécurité :

Protection réseau

Filtrage des flux, contrôle des connexions et segmentation des environnements.

Détection et prévention des menaces

Mécanismes IPS/IDS et Threat Intelligence pour identifier et bloquer les comportements malveillants.

Sécurisation des accès

VPN et approche Zero Trust pour mieux contrôler les connexions des utilisateurs et des équipements.

Protection des applications et de la navigation

WAF et Web Proxy pour renforcer la protection des services exposés et des usages Internet.

Connectivité et interconnexion

Fonctionnalités SD-WAN permettant d’accompagner les architectures distribuées et multi-sites.

Cette convergence permet de réduire la multiplication des solutions de sécurité et de centraliser davantage la visibilité et le contrôle.

SASYX Firewall : une approche européenne de la cybersécurité

SASYX Firewall s’inscrit dans cette évolution avec une ambition claire : proposer une solution de sécurité réseau permettant aux organisations de renforcer leur protection tout en conservant davantage de maîtrise sur leur infrastructure. Développé en Europe par le Groupe NUMERYX, SASYX Firewall associe les fonctions essentielles d’un firewall nouvelle génération à une approche orientée vers la maîtrise des infrastructures et des données.

La solution intègre notamment :

Firewall réseau de niveau 4 ;

IPS / IDS ;

Threat Intelligence ;

VPN IPsec et SSL ;

WAF ;

Web Proxy ;

SD-WAN ;

supervision et reporting ;

multi-tenancy ;

ZTNA disponible en option.

Cette approche permet de répondre à différents scénarios : protection d’un site, sécurisation d’environnements multi-sites, contrôle des accès distants ou encore sécurisation d’infrastructures hybrides.

Une sécurité pensée pour les environnements hybrides

Les infrastructures modernes combinent de plus en plus on-premise, cloud, télétravail, sites distants et applications accessibles depuis Internet. Cette évolution complexifie la gestion de la sécurité. SASYX Firewall peut être déployé dans différents environnements afin d’accompagner ces architectures et de centraliser les fonctions de sécurité nécessaires au contrôle des flux et des accès.

L’objectif n’est pas seulement de bloquer les menaces, mais de disposer d’une vision cohérente du système d’information, avec des mécanismes de supervision et de reporting permettant de mieux comprendre son niveau de sécurité.

Vers une cybersécurité plus maîtrisée

La souveraineté numérique ne signifie pas nécessairement fonctionner en vase clos. Elle consiste avant tout à conserver la capacité de décider, de contrôler et de faire évoluer son environnement numérique.

Dans cette perspective, le choix des technologies de cybersécurité devient stratégique.

Sélectionner un firewall, c’est aussi choisir :

où sont traitées les données de sécurité ;

comment sont administrées les politiques de sécurité ;

quelles dépendances technologiques sont acceptées ;

comment l’organisation peut faire évoluer son infrastructure ;

et quel niveau de contrôle elle conserve sur son système d’information.

Souveraineté numérique : passer de la dépendance à la maîtrise

Les cybermenaces évoluent rapidement et les architectures IT deviennent toujours plus complexes. Dans ce contexte, la souveraineté numérique ne peut pas être considérée comme un simple sujet réglementaire ou géopolitique. Elle devient un enjeu opérationnel de cybersécurité.

En proposant une solution de sécurité réseau développée en Europe et couvrant plusieurs fonctions essentielles de protection, SASYX Firewall contribue à cette démarche de maîtrise. Protéger son système d’information, c’est aussi choisir les technologies auxquelles on confie sa sécurité.

SASYX Firewall

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