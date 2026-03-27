SAP a annoncé un accord pour acquérir l’éditeur californien Reltio, spécialisé dans la gestion des données de référence (MDM). Avec cette opération, le groupe allemand veut aider ses clients à unifier, nettoyer et fiabiliser des données issues de sources SAP et non SAP.

La technologie de Reltio doit venir renforcer la plateforme de gestion de données SAP Business Data Cloud. Elle permet de rapprocher et de gouverner des données structurées ou non structurées provenant de systèmes hétérogènes, afin de constituer un référentiel fiable exploitable par l’IA Joule de SAP, ses agents IA et outils décisionnels.

SAP explique que cette intégration doit accélérer l’exploitation de données de qualité dans les projets d’IA d’entreprise. Reltio deviendra ainsi une capacité centrale de SAP Business Data Cloud, tout en conservant un mode de commercialisation souple. La solution pourra être achetée séparément ou avec d’autres offres SAP, et restera disponible de façon autonome dans un avenir prévisible.

« L’IA d’entreprise a besoin d’un contexte fiable, ouvert et interopérable au sein des environnements informatiques hétérogènes de nos clients », commente dans un communiqué Manish Sood, fondateur et PDG de Reltio. « Cette alliance nous permet de déployer plus rapidement Reltio comme système de contexte pour les environnements SAP et non-SAP, tout en garantissant la continuité de service pour nos clients et notre écosystème de partenaires. »

Le montant de l’opération n’a pas été divulgué. Sa finalisation est attendue au deuxième ou au troisième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires. Reltio a fait part d’un chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) de 185 millions de dollars au terme du dernier exercice, clos fin janvier et d’une croissance de 40% sur le dernier trimestre.