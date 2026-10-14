Demandez à un fournisseur d’infrastructures pourquoi la localisation compte, et la réponse tiendra souvent en un mot : la latence. Les millisecondes sont devenues l’unité de référence du secteur. Pourtant, elles ne disent pas tout. Pour une entreprise, la proximité de son infrastructure peut compter davantage que quelques millisecondes gagnées sur un trajet réseau. Car si la latence mesure la distance du point de vue des données, la proximité la mesure du point de vue de l’entreprise : ses équipes, ses prestataires et ses obligations réglementaires.

La latence a un seuil. La proximité, beaucoup moins.

Dans certains domaines comme le trading haute fréquence, le contrôle industriel en temps réel, le jeu vidéo ou certaines applications d’IA, chaque milliseconde compte réellement. Mais pour la plupart des applications d’entreprise, une fois la latence suffisamment faible pour garantir le niveau de service attendu, gagner quelques millisecondes supplémentaires change peu de choses. La proximité, en revanche, continue d’avoir des effets très concrets sur la capacité à intervenir, à auditer une installation ou à respecter certaines contraintes réglementaires.

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Ce que change réellement la proximité

Elle rend les SLA plus crédibles.

Un MSP peut s’engager à envoyer un technicien sur site en moins de quatre heures ou à remplacer un équipement défaillant. Mais cet engagement dépend directement de la distance. Lorsque le data center est à 40 minutes de route, il est réaliste. Lorsqu’il faut prendre l’avion, beaucoup moins.

Elle réduit aussi la distance juridique.

L’emplacement des données détermine les juridictions et les réglementations auxquelles elles peuvent être soumises. Pour une entreprise européenne confrontée au RGPD, à des règles sectorielles ou à des exigences de souveraineté, la localisation ne relève donc pas uniquement de la performance réseau. Un site à 5 millisecondes dans un autre pays peut ainsi être, juridiquement, plus éloigné qu’un site à 15 millisecondes situé dans la juridiction recherchée.

Elle facilite les audits et les opérations.

Inspecter une installation, assister à la mise hors service d’un équipement, préparer une migration ou intervenir sur du matériel reste plus simple lorsque le site est accessible en quelques heures. Cette proximité facilite également les relations avec les équipes d’exploitation et permet d’identifier rapidement le bon interlocuteur en cas d’incident.

Ce que le modèle centralisé laisse de côté

L’essor de l’hyperscale a imposé une autre logique : concentrer les infrastructures dans quelques grands campus et s’appuyer sur la performance des réseaux pour réduire les effets de la distance. Techniquement, cette approche fonctionne souvent très bien. Mais rendre la distance presque invisible pour les données ne la fait pas disparaître pour l’entreprise. Elle réapparaît dans les coûts, la maintenance, la conformité et la complexité opérationnelle. Autant de dimensions qui ne se mesurent pas en millisecondes.

L’edge datacenter au service de la proximité

On présente généralement l’edge datacenter comme une infrastructure placée au plus près des utilisateurs pour réduire la latence. Pour l’entreprise, son rôle peut être plus large : rapprocher l’infrastructure non seulement des données, mais aussi des personnes, des contrats et des juridictions qui en dépendent.

La latence mesure le temps nécessaire aux données pour atteindre l’infrastructure. La proximité mesure la facilité avec laquelle l’entreprise peut agir sur cette infrastructure. Lorsque quelques millisecondes supplémentaires ne changent plus rien à l’usage, c’est souvent cette seconde forme de distance qui compte.

Anwar SALIBA chez nLighten France