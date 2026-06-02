La flambée des prix liée à la rupture des composants est aujourd’hui un sujet stratégique qui impacte l’ensemble des organisations. Fort de son expérience historique en matière de modernisation des infrastructures IT, Stordata étend son offre de service et conseil . Stordata, accompagne ses clients dans l’optimisation et l’allongement du cycle de vie de leurs infrastructures IT.

Péréniser ses infrastructures IT existantes sans nuire à la qualité délivrée tout en accueillant les futurs projets.

Pour ce faire, Stordata peut s’appuyer sur une organisation éprouvée :

Assurer sa croissance sans réinvestir

Une combinaison des services de conseil et d’un outil de métrologie interne (StorM) permet de fournir très rapidement des gisements d’optimisations. Ainsi l’infrastructure actuelle peut accueillir de nouveaux usages sans nécessité de nouveaux investissements. D’expérience, nous observons qu’environ 30 à 40% des capacités d’un SI sont sur-allouées et ne participent jamais à l’activité de production. Au-delà de réaliser des économies sur le matériel, cela permet de maximiser leur usage et s’inscrire dans une démarche d’efficience.

Etendre le cycle de vie de ses plateformes et décaler ses investissements

En complément, Stordata est l’un des seuls acteurs du marché à bénéficier en interne d’un stock important de pièces détachées sur l’ensemble des équipements utilisés par ses clients. En ce sens, ses équipes sont en mesure de prolonger la durée de vie des matériels et d’assurer un maintien en conditions opérationnelles.

À travers cette nouvelle offre, Stordata démontre également sa capacité à positionner le sujet de la RSE. Au centre de sa stratégie de croissance elle permet à ses clients de mener à bien des actions concrètes pour réduire durablement leur impact carbone.

Joël Thouvenin, directeur général Stordata « Le lancement d’Oxygen nous permet à la fois de nous démarquer sur le marché et de nous positionner comme un partenaire durable auprès de nos clients. Très opérationnelle, cette offre innovante permet aux entreprises de redonner du souffle à leur IT en limitant l’impact de la flambée des prix des composants. Cette approche est une réponse concrète pour contenir les coûts et accéder à un réel ROI mesurable à court terme. »