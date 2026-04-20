Atos intègre Google Threat Intelligence à son portefeuille mondial de services de cybersécurité. La plateforme sera exploitée dans ses 17 centres d’opérations de sécurité (SOC), son centre de recherche sur les menaces et ses offres de sécurité orientées renseignement. L’objectif affiché est d’améliorer l’anticipation des menaces émergentes, leur priorisation et leur traitement.

Le groupe met surtout en avant un gain opérationnel pour ses services managés. En s’appuyant sur la base de connaissance de Google et sur ses capacités d’analyse dopées à l’IA, Atos promet une détection plus rapide, une réponse accélérée aux incidents et une baisse des faux positifs.

Atos cite aussi des usages concrets comme le suivi des identifiants compromis, la protection contre l’usurpation de nom de domaine et la prévention des fuites de données. L’intégration doit en outre aider le groupe à proposer des dispositifs plus adaptés aux contraintes sectorielles et à la taille des organisations clientes.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de montée en gamme des services cyber d’Atos. Le groupe rappelle compter plus de 6.500 experts en cybersécurité, 17 SOC traitant plus de 31 milliards d’événements par jour pour plus de 2.000 clients, et intégrer depuis 2020 des capacités de détection et de triage pilotées par l’IA dans son offre MDR.