Avec l’inauguration début mars de son datapole bordelais, UltraEdge a donné le coup d’envoi d’un programme ambitieux de remise à niveau de son parc de centres de données. Né en mai 2024 de la cession par SFR de 70 % de ses centres de données à Morgan Stanley Infrastructure Partners, UltraEdge se présente comme le premier opérateur indépendant d’infrastructures de colocation en France avec un maillage de plus de 250 sites couvrant l’ensemble du territoire.

Ce parc de centres de données hérité de SFR, UltraEdge entend le transformer en un réseau national de centres de colocation de proximité. C’est dans ce contexte qu’UltraEdge a présenté le 6 mars concept de datapole. Le groupe le définit comme un écosystème régional de centres de données articulé autour d’un site d’hébergement central ultra connecté au cœur d’une grande ville, et de sites secondaires répartis dans un rayon de 100 km environ, interconnectés entre eux par des liens faible latence permettant d’activer à la demande des liaisons 10G, 100G ou FiberChannel.

L’idée est qu’une entreprise hébergée localement puisse bénéficier, depuis un site secondaire, des mêmes facilités de connectivité et d’un niveau de service proche de celui du site majeur auquel il est rattaché. UltraEdge prévoit la mise en œuvre de sept datapoles d’ici à juin 2026, à Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Lille, Rennes et en Ile-de-France (Courbevoie et Aubervilliers).

Cette stratégie s’appuie sur un programme d’investissement de plus de 400 M€ d’ici 2028, destiné à « revitaliser » le parc existant, (notamment ses sept IX Edge data centers) afin d’en améliorer la capacité, l’efficience et la connectivité. Le travail porte à la fois sur la rénovation des chaînes techniques existantes, en particulier la chaîne de froid, et sur l’ajout de nouvelles surfaces et de nouvelles capacités électriques.

Dans le cadre de ce programme, le groupe explique avoir déjà porté son parc total à 51 MW de puissance IT, contre 45 MW auparavant. Sur ces 6 MW supplémentaires, 5 MW ont été ajoutés sur des sites existants – ce qui correspond à « presque 5000 m2 de surfaces IT supplémentaires » –, auxquels s’ajoute 1 MW apporté par un nouveau site à Clermont-Ferrand, ce qui amène le parc total à 51 MW IT.

e Sur ces nouvelles capacités, la densité peut monter jusqu’à 15 kW par baie, contre 3 à 5 kW en moyenne dans un datacenter classique, et 30 % des capacités ajoutées sont d’ores et déjà préparées au direct liquid cooling (DLC ready) pour accueillir, le cas échéant, des baies de 50 à 100 kW adaptées aux charges d’IA.