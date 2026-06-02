Après deux années d’adoption significative par les entreprises et une demande croissante pour le commerce B2B basé sur l’IA, OroCommerce annonce la nomination de son cofondateur Jary Carter au poste de PDG. Il aura pour mission de piloter la prochaine phase de développement de la plateforme auprès des entreprises.

Yoav Kutner, cofondateur et actuel PDG, deviendra président et président du conseil d’administration. Il se concentrera alors sur la vision produit à long terme, l’innovation et la stratégie IA d’OroCommerce, en étroite collaboration avec Dima Soroka, directeur technique et cofondateur.

Cette transition à la tête de l’entreprise témoigne de l’évolution d’OroCommerce vers une dimension internationale. En tant que cofondateur et PDG, Yoav Kutner a contribué à façonner la vision produit et la stratégie d’innovation d’OroCommerce, en développant une plateforme conçue pour répondre à la complexité du commerce B2B moderne. Jary Carter, qui occupait jusqu’à récemment le poste de CRO, a piloté la croissance de l’éditeur auprès des entreprises, son expansion commerciale et sa stratégie de commercialisation.

Alors que les fabricants, distributeurs, grossistes et grandes marques poursuivent la modernisation d’expériences d’achat B2B toujours plus complexes, OroCommerce investit massivement dans des solutions de commerce basées sur l’IA et l’automatisation pour les opérations à grande échelle.

« Nous avons fondé OroCommerce pour simplifier la complexité à laquelle les entreprises sont confrontées dans le commerce moderne, et cette opportunité ne cesse de croître à mesure que l’IA transforme leurs modes d’achat, de vente et d’exploitation », a déclaré Yoav Kutner, cofondateur et président du conseil d’administration d’OroCommerce. « Alors que l’entreprise entame une nouvelle phase de croissance, cette transition me permet de me concentrer davantage sur l’innovation produit à long terme et la stratégie IA, tandis que Jary pilote l’accélération de notre stratégie de commercialisation auprès des entreprises. Jary a joué un rôle essentiel dans le développement des activités d’OroCommerce auprès des entreprises, et ensemble, nous sommes idéalement placés pour façonner l’avenir du commerce B2B. »

« Nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leurs transformations numériques les plus complexes », a déclaré Jary Carter, PDG d’OroCommerce. « Yoav Kutner et Dima Soroka ont mené cette entreprise vers une adoption client fulgurante et je suis impatient de contribuer à la prochaine phase de croissance de notre société dans ce nouveau rôle. »

OroCommerce a été fondée par l’équipe dirigeante d’origine de Magento, notamment le cofondateur Yoav Kutner, l’ancien architecte en chef de Magento, Dima Soroka, et Jary Carter. Roy Rubin, cofondateur de Magento, a quant à lui apporté son expertise en tant que conseiller stratégique. Ensemble, ils ont combiné une solide expertise en commerce d’entreprise, en innovation produit et en stratégie de commercialisation pour créer une plateforme spécifiquement conçue pour la complexité du commerce B2B moderne.

Sous la direction de Yoav Kutner, OroCommerce a étendu sa présence auprès des entreprises des secteurs de la fabrication, de la distribution, du commerce de gros, de l’automobile, des fournitures médicales et de l’industrie, tout en poursuivant le développement de sa feuille de route commerciale basée sur l’IA grâce à des innovations telles qu’OroIQ et l’automatisation intelligente des flux de travail. Face à la demande croissante des entreprises pour des infrastructures de commerce flexibles, intelligentes et évolutives, OroCommerce est idéalement positionnée pour consolider sa position de leader sur le marché, à la croisée du commerce B2B et de l’expérience client pilotée par l’IA.

Cette évolution de l’équipe de direction est effective immédiatement.